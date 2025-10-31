台中「星燃計畫」響應熱烈 吳瓊華籲健康減重、正確用藥以免落入減肥陷阱

【民眾網諸葛志一台中報導】市議員吳瓊華31日議會警消環衛業務質詢中關心「星燃計畫」推動情形，以及民眾使用「瘦瘦針」減重風氣。她表示，健康體態的養成應以均衡飲食與規律運動為核心，而非依賴來路不明的藥物或偏方。

衛生局長曾梓展指出，為提升市民身體活動量及健康管理識能，今年推出《2025台中星燃計畫：終結超重挑戰》合計2萬8,478人參與。活動自6月16日至7月20日開放報名，後測階段則於10月21日至11月5日進行。完成後測並達減重3%以上者，即有機會參加抽獎；其中個人組BMI達27以上或團體組平均BMI達24以上，且減重5%以上者，個人最高可獲3萬元、團體最高可得10萬元獎金。

吳瓊華指出，市府為維護市民健康推動減重活動立意甚佳，但是市面上流行的「瘦瘦針」風潮，已引起社會廣泛關注。該藥原用於糖尿病治療，現經醫師診察後評估處方後，可用於合併肥胖相關疾病控制體重。近來部分民眾透過網路購買、跨境攜帶或私下代打「瘦瘦針」，不僅違法，更可能造成嚴重健康風險。

曾梓展回應，雖然GLP-1藥物可協助控制體重，也是政府核可的合法藥物，但一定要經過醫師處方才可使用，瘦瘦針長期使用恐導致肌蛋白流失、增加中老年人肌少症風險，所以須配合適當的運動才能保障健康，停藥後亦可能出現復胖現象，一味依賴瘦瘦針來達到減重目的，可能得不償失。

吳瓊華呼籲衛生局持續加強宣導，透過短影音、懶人圖卡等方式推廣正確用藥觀念，讓市民在追求健康體態的同時，也能確保身體安全。吳瓊華強調：「減重不是短期的競賽，而是長期的生活態度。希望市民透過科學運動與正確飲食，健康迎接每一天。」