台中 會爬會飛 東勢獨角仙號誌吸睛

台中市東勢區第三橫街與忠孝街口，近期出現會「爬行、飛走」的獨角仙行人號誌燈，吸引不少民眾目光。市府30日表示，這是配合明年完工的獨角仙生態公園，結合在地意象打造的創意行人燈，兼顧行人安全與城市特色；獨角仙生態公園完工後，將成為兼具生態教育與休憩功能的特色公園。

最近不少民眾行經東勢第三橫街與忠孝街口時，發現人行號誌燈竟然出現「會動的獨角仙」，綠燈亮起時，獨角仙先是慢慢爬行，接著振翅飛走，畫面相當吸睛，也讓過馬路多了幾分趣味。

廣告 廣告

立委蔡其昌山線服務處主任詹智翔分享，他近日晚上經過該路口，意外看到獨角仙號誌，覺得相當驚喜，立刻拍下影片分享給大家，這是台中山城地區首次融合地景特色的行人號誌，大幅增加辨識度，能提醒行人更注意號誌變化，提升過馬路安全。

市府交通局近年持續在不同地區推動創意行人號誌燈，希望用更親切、有記憶點的方式，提醒民眾「停、看、聽」。交通局表示，過去像是科博館周邊恐龍號誌、勤美綠園道小狗號誌，都獲得不錯回響，這次配合獨角仙生態公園闢建，在周邊路口設置獨角仙行人號誌，盼結合交通安全與城市行銷。

另市府建設局自民國114年3月起推動獨角仙生態公園工程，在東勢區客家文化園區南側空地，打造面積約4400平方公尺的公園，預計於明年1月完工，園區以獨角仙生態為主題，結合客家圍龍屋意象設計，公園完工後，地方人士也將捐出上百隻獨角仙，讓民眾能近距離觀察生態，將成為親子遊憩、環境教育的新據點。