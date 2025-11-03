台中 未繫安全帶 冷氣工墜樓亡

台中市北區育強街與雙十路二段一處集合式住宅，3日下午2時許傳出一起墜樓工安意外。54歲楊姓冷氣工人當時在該棟大樓18樓為住戶安裝冷氣，因重心不穩，從高處墜落至2樓露台，當場死亡。警方與消防人員獲報趕抵現場時，楊男已明顯死亡，未再送醫。警方後續報請司法相驗，台中市勞工局勞檢處派員到場調查，初步發現楊姓工人未戴安全帶或其他防墜設施，現場防護措施明顯不足，勒令空調業者停工。

據了解，該棟大樓為新建集合式住宅，去年底陸續交屋，部分住戶正進行裝修。事發當時，屋主委託空調公司安裝冷氣，現場共有3名工人施工，室外機位置設於天井外牆。由於作業空間狹窄、離地高度達18樓，楊男疑似為了調整管線而探出身體，卻未確實使用安全防護裝備，不慎失足從高處墜落，墜落高度約55公尺，墜落在2樓露後當場喪命。同行工人目睹驚魂未定，立即報案求援。

台中市勞工局勞檢處指出，初步調查發現，楊姓工人未戴安全帶或其他防墜設施，現場安全防護措施明顯不足。依《職業安全衛生法》相關規定，將對空調業者處以3萬至30萬元罰鍰。勞檢處強調，裝修與安裝工程雖屬短期作業，但高樓外牆作業風險極高，業者應負起完善安全管理責任。

這棟集合式住宅早在施工期間便多次傳出工安事件，台中市議員陳俞融多次揭露，在施工期間工地曾多次出現異物從高處墜落意外，從小木塊、鐵釘、鐵條到木條，掉落物體越來越大，最嚴重的一次甚至有兩根鋼筋從高處墜落，一根掉在對面大樓停車場入口處，另一根砸在工地保全室前，所幸當時未造成人員傷亡。