台中「李記麵粉煎」二樓突失火 休假警衝火場救災防延燒

社會中心／程正邦報導

「李記麵粉煎」南屯店發生火災，一旁的南屯派出所員警帶滅火器壓制火勢。（圖／翻攝畫面）

知名美食店遭祝融：警方第一時間衝火點成救火英雄

基隆廟口發跡，並在全台擁有超過 30 家連鎖的知名人氣美食「李記麵粉煎」，其位於台中市南屯區黎明路一段的嶄新分店，在今（13）日驚傳火警意外。這場火勢發生在傍晚 5 點 33 分用餐時段前夕，所幸轄區警方展現迅速的反應與英勇的行動，成功在消防隊抵達前壓制火勢，有效避免了更大的災害與人員傷亡。

台中市警察局第四分局表示，南屯派出所的員警接獲報案後，立即趕赴這棟三層樓高的建築。現場可見陣陣濃煙不斷從二樓位置竄出，情況十分緊急。

「李記麵粉煎」二樓火勢猛烈，不少民眾駐足圍觀。（圖／翻攝threads@enchen_11_12）

攜帶滅火器直衝二樓！休假警力主動支援

在火勢有擴大跡象的關鍵時刻，趕抵現場的員警展現了極高的應變能力和勇氣。他們第一時間判斷火勢位置，並果斷攜帶滅火器直衝火點，成功將燃燒初期的火勢壓制下來，避免火焰延燒至樓上作為出租套房的空間，有效阻斷了財產損失的擴大。

不僅如此，第四分局表示，多名正在休假中的員警接獲消息後，也主動趕回現場支援，協助進行周邊的交通疏導與秩序維護，確保消防救災動線暢通。

台中市消防局出動 8 車 19 人前往救火。不過火勢已先被員警撲滅。（圖／翻攝threads@enchen_11_12）

初判二樓雨遮保麗龍引燃 無人員傷亡

台中市消防局在接獲報案後，隨即出動了 8 車 19 人前往現場進行處理。經查，起火建築物是二樓 RC 結構外加三樓鐵皮加蓋。火勢主要集中在二樓室外的雨遮棚上廢棄物（初判為保麗龍等易燃物），並波及了一台冷氣室外機。由於警方已先行壓制，消防隊到場前火勢已經熄滅。

此次燃燒面積約為 3 平方公尺，所幸未造成任何人員傷亡。詳細的起火原因，已由消防局火災調查科進一步勘查釐清中。

第四分局特別藉此事件呼籲社會大眾，應定期檢查住家的電線、電器設備，尤其要注意外部雨遮與陽台是否堆放了老舊或鬆脫的易燃可燃物。一旦發現火警徵象，應立即撥打 119 求援並遠離危險區域，切勿冒險自行進入火場。

