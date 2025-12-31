台中－東京航線 3/30開航

星宇航空正式宣布將於二０二六年三月三十日正式開航「台中—東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

星宇航空三十一日正式宣布將於二０二六年三月三十日正式開航「台中─東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，連結中台灣與日本首都圈，新航線將以Airbus A三二一機型執飛，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，三十一日上午開賣。

星宇航空執行長翟健華表示，台中擁有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，此次開航台中─東京航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，讓「台中出發」成為更直覺、舒適的選擇，享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。

廣告 廣告

星宇航空亦攜手旅行社業者推出多元化的台中─東京團體行程，以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線，包括富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等地，讓旅客一次探索關東周邊地區的自然風景、都會魅力與人文底蘊。

星宇航空指出，目前從台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，二月十三日起又將開航宮古島，未來將持續以旅客需求為核心，深化台中航網布局，打造更貼近中部旅客的國際航線選擇，從台中出發連結世界。