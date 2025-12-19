台中 東南區議員恐減1席 各方較勁

台中市第十選區（中、西區）除現任3席爭取連任外，地方上尚未有新的挑戰者出現；第十一選區（東、南區）因人口數下降，席次可能從5席變為4席，各方勢力暗潮洶湧。（本報資料照片）

2026選戰即將揭開序幕，台中市第十選區（中、西區）目前除現任3席爭取連任外，地方尚未有新的挑戰者出現；第十一選區（東、南區）因人口數下降，席次可能從5席變為4席，各方勢力早已暗潮洶湧。

台中市議員第十選區現有3席，分別為國民黨張彥彤，以及民進黨江肇國、黃守達；第十一選區現有4席，分別為國民黨李中、林霈涵，民進黨鄭功進、陳雅惠，依目前各黨布局，兩選區仍以現任優先，尚未出現大幅洗牌跡象。

國民黨市黨部主委蘇柏興表示，黨內已確立「現任優先」原則，第十、十一選區現任議員皆有意爭取連任，黨部將全力支持。至於外界傳出第十一選區有商界人士林英成參選，蘇柏興指出，黨部尚未接獲相關資訊，一切仍須依黨中央提名辦法辦理。

民進黨市黨部主委許木桂指出，第十選區目前暫無新的挑戰者，將維持提名現任議員江肇國、黃守達；第十一選區則因人口數減少，外界研判席次可能由5席減為4席，目前規畫提名3席，待席次正式公告後，再由中央黨部協調拍板，預計12月24日黨內中執會審查通過後定案。

民眾黨原有意投入北屯區議員選戰的許瑞宏，曾於本屆角逐中、西區議員未果，隨著北屯區參選布局趨於擁擠，是否回鍋中、西區再戰備受關注。民眾黨市黨部主委陳清龍表示，相關布局仍在協調階段，將尊重個人意願。

現任議員鄭功進日前傳出有意交棒給兒子鄭紹頡，不過鄭功進表示，考量2026年選情變數仍多，已決定繼續參選，暫不交棒。前議員何敏誠則透露，兒子何昆霖仍在評估是否再度挑戰，女兒何翊綾也可能代表家族出戰，「不論如何，何家不會缺席」。

地方人士分析，本屆第十一選區中，羅廷瑋以2萬5381票高票當選，其選票結構以中間選民居多。2026年選戰若席次縮減，各參選人如何提出政策主張，爭取中間選民認同，將成為左右選情的關鍵因素。