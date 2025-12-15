台中 東興生態池荒廢多年 重現生機

台中市新社區東興國小的「東興生態池」，在20多年前原本是重要的自然教材中心，卻在921大地震後逐漸沉寂、荒廢多年。為讓校園生態池重現生機，校方啟動生態池修復工程，並栽種蝴蝶喜愛的食草、蜜源植物，期待找回昔日多元又豐富的自然景象。

根據校方文史資料，東興生態池曾是校園中最美的一角，當時引入白冷圳灌溉渠道「牛奶圳」作為水源，牛奶圳因水花在陽光下翻滾、呈現乳白色而得名。早期這裡是原台中縣的自然教材中心，縣內不少學校都曾前來參觀、交流，甚至索取水生植物。

廣告 廣告

該生態池在921大地震中受到嚴重破壞，超過20年未再引水，為了讓生態池再度活起來，學校老師任允松發起修復計畫，在校長楊育城與主任周慶興的支持下，從今年10月開始規畫整建，近日已完成修復其中一座水生植物池。

楊育城表示，東興生態池共有4池、約20多坪大，校方先選定其中1池修復，並動員全校30位學生一起整理環境，還把校內廢棄地磚一塊塊搬進生態池，打造池中小島；未來重新引水後，除了水生植物，也規畫飼養烏龜、魚類，讓生態池再次成為孩子們的自然教室。

至於其餘3座生態池，校方將請新社區農會協助整地，未來打造成「開心農田」，讓學生親手種植蔬菜與水果，並融入課程教學，增加學習的趣味與實作體驗。

楊育城說，為提升校園整體生態多樣性，校方這兩天再動員全校學生，在生態池周邊圍欄種下掌葉馬兜鈴、鷗蔓、台灣澤蘭等蝴蝶食草和蜜源植物，相信隨著環境逐漸恢復，未來校園裡將重現充滿生命力的自然風景。