台中 柑仔店Plus上線 黑熊保育升級

林業保育署台中分署攜手谷關松鶴部落與梨山地區商家，推出升級版「保育柑仔店Plus」，以改良式獵具兌換、資訊推廣與到府服務，全方位協助山村兼顧狩獵文化與保育需求，降低黑熊等非目標物種遭誤捕風險。

谷關「阿嬌姨的店」長年與台中分署合作，積極參與社區保育與野生動物救傷通報，此次正式成為部落的保育柑仔店服務據點，居民可持舊獵具免費換取改良式獵具，並獲得購物金兌換店內商品，截至12月8日已換發10組。台中分署說明，這款改良式獵具將踏板口徑縮小至12公分以下，可避免台灣黑熊誤踩觸發，透過踏板壓力閥值調整及止滑套設計，降低誤捕石虎或幼獸等體重較輕、腳徑較小的野生動物，同時套索處設置8字環，能減少動物掙扎造成纏繞鎖死的風險。

針對地勢廣闊、人口分散的大梨山地區，台中分署推出更便利的「保育柑仔店Plus」模式與3家便利商店合作，民眾掃描張貼的改良式獵具宣導海報，加入「梨熊有心」LINE群組，即可預約專人到府換領獵具；店員結帳時協助發放多國語言宣導小卡，「梨熊有心」群組內同時提供黑熊生態資訊、保育政策及目擊通報功能，讓黑熊保育跨越語言，鼓勵民眾參與保育行動。

台中分署指出，目前大安溪流域已有桃山、達觀、雙崎、三叉坑、竹林等5個部落成立狩獵自主管理組織，成員協助推廣改良式獵具；大甲溪沿線的南勢與哈崙台部落也加入自主管理行列；松鶴部落與大梨山地區則透過「保育柑仔店Plus」提供因地制宜的彈性服務，深化社區合作，凝聚更多保育夥伴共同汰換舊式獵具，擴大黑熊保育效益。

台中分署強調，未來將持續鼓勵山村居民換領改良式獵具，並提醒每日巡查陷阱，若誤捕保育類動物，可主動通報免除法律責任，透過串聯部落與社區，黑熊保育行動將持續擴及更多山村，讓山林與社區共生共榮。