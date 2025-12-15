台中《毛九MOJU》飲料菜單推薦TOP 6怎麼點？開心果綠文青店裝，珍珠開心奶茶必喝

手搖品牌百家爭鳴，位於台中北屯區的新品牌《毛九MOJU》也參戰，以 「Tea & Thinker Club」 為主張，致力打造一個能讓人停下腳步、放慢節奏、細細思考的茶飲空間。

品牌期望每一位走進《毛九》、或曾經品飲過《毛九》的人都能感受到「喝飲料，也可以是一種態度」，除了品牌LOGO視覺呈現開心果綠，店面風格則採用簡潔線條、留白空間與柔和色調，營造出「精品咖啡店等級的手搖飲體驗」。

初訪《毛九MOJU》究竟該喝什麼？送上毛九飲料菜單推薦人氣銷售TOP6品項，看這篇點就對了！

毛九飲料菜單推薦TOP1：珍珠開心奶茶

穀物配方為基底，打造溫順無咖啡因、風味飽滿有層次的飲品，成為 IG 上討論度高的招牌。

推薦點法：微糖/35%冰





毛九飲料菜單推薦TOP2：蘋果青茶

使用當日鮮榨富士蘋果汁，呈現清爽果香，在社群間獲得不少推薦。

推薦點法：微糖/35%冰





毛九飲料菜單推薦TOP3：柚香穀烏

使用帶有果粒的葡萄柚汁並加入烏龍、日式玄米，透過酸甜茶香引出淡淡玄米迷人的堅果味。

推薦點法：半糖/35%冰





毛九飲料菜單推薦TOP4：青梅青＋梅凍

結合酸香梅韻與爽口茶香，是年輕族群最愛的輕感系飲品之一。

推薦點法：微糖/35%冰





毛九飲料菜單推薦TOP5：蕎麥青茶

蕎麥獨有的焙炒香氣，搭配清爽回甘的青茶茶香，非常耐喝細細品味。

推薦點法：無糖/35%冰





毛九飲料菜單推薦TOP6：開心雲朵綠

有著絲綢般滑順口感，濃濃的開心果香氣搭配清香綠茶底，迷人堅果風味與回甘茶韻結合，濃而不膩。

推薦點法：無糖/35%冰









《毛九MOJU》飲料店資訊

地址：台中市北屯區后庄北路22號1樓

營業時間：10:00AM – 8:30PM

電話：04-2426-5008

官方IG

