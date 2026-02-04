台中「水產界好市多」阿布潘推出懶人年菜！油醋龍蝦、厚切生魚片、蒲燒鰻米糕 免動手就輕鬆端出

被網友冠上「台版築地市場」的阿布潘水產，供應各種現流海鮮、新鮮生魚片與豐富的熟食料理，深受在地民眾喜愛。

與傳統市場常見的水產攤不同，位於台中北屯的「阿布潘水產」可說是一間結合職人挑貨眼光與商人腦袋規劃動線的水產店。在雲林古坑出生的老闆潘建志，雖然形容家鄉離海很遠，但他從小跟水很有緣分，喜歡游泳、愛抓魚，甚至因看了電視節目《黃金傳說》濱口優下海捕魚，而立志當漁夫。

為了親近大海，大學他特別報考高雄離海港很近的學校，還跟著長輩潛水捕魚，卻發現辛苦捕來的魚貨，往往被餐廳低價收購，再高價轉賣，這樣的落差，讓他決定自己賣魚，翻轉產業運作模式。

阿布潘將帝王蟹、龍蝦等頂級海鮮直送市區，價格透明並提供刷卡服務，讓消費者輕鬆下單。

阿布潘水產位於台中市北屯區，是當地知名的水產品牌。

阿布潘水產每日供應包括麵包蟹、雪場蟹、龍蝦等多種頂級海鮮。

店名取自日本影星阿部寬的諧音，不僅好記，也展現老闆賦予品牌的活力與獨特性。阿布潘的核心概念很單純，不必特地開車到漁港，在市區就能買到新鮮、明碼標價的海鮮。疫情期間打出知名度的泰國蝦，每日從南部直送，中午到貨；店內早期就提供刷卡與開發票服務，降低消費者購買高單價海鮮的心理門檻。

店內提供免費的代客殺魚服務，降低料理門檻，讓吃海鮮變容易。

春節最受歡迎的烏魚子，也有單片與整片選擇。

熟食區提供生魚片、壽司、泰式蒜蒸蝦、披薩等多種懶人料理。

因應現代人不愛下廚，阿布潘設置熟食區，從視覺超澎湃的生魚片、海膽、壽司組合、炸帝王蟹肉或海鮮義大利麵等，都能在這裡買到。若買了龍蝦與帝王蟹等食材不知道該如何處理，店內也提供免費代客殺魚與料理服務。

年僅33歲的老闆潘建志，靠著對市場的靈活反應，在台中打造最具知名度的水產品牌。

「阿布潘水產」銷售的「烏魚子」選自雲林口湖，可搭配麻糬皮與蘋果片吃法。（1,180元／7兩）

「生魚片拼盤」（前，1,180元／份）吃得到旗魚、海鱺、青甘等現切漁獲；「皇家龍蝦佐頂級油醋」（後，499元／份）將龍蝦肉搭配油醋，帶出海味清甜。

年菜則主打小家庭分量的料理包，既保留年夜飯的參與感，也省去繁瑣工序。招牌「蒲燒鰻魚米糕」選用厚切鰻魚，能品嘗糯米飯吸附魚肉肥美油脂的鮮甜；色澤如琥珀的雲林口湖「烏魚子」，經高粱酒醃漬後炙燒，鹹香回甘，除了白蘿蔔與蒜苗，也可撒上糖粉炙燒出甜脆外衣，搭配麻糬皮與蘋果薄片。人氣商品「生魚片拼盤」則以厚切呈現，展現店家對魚貨品質的信心。

王牌料理「蒲燒鰻魚米糕」肉質豐腴無刺，脂香滲入Q彈麻油米糕中，是老闆的得意之作。（399元／份）

冷前菜「六和拼盤」能吃到煙燻鴨肉捲、鹹豬肉、油雞、香腸、爆蛋小卷與辣味螺肉。（520元／份）

年節餐桌必備的「海鮮羹」能吃到滿滿水翅、白菜、筍絲、花枝、豬肉絲與香菇等好料。（328元／份）

阿布潘水產

地址：台中市北屯區環中東路二段125之3號

電話：04-2439-1456

營業時間：10：00～21：00，除夕調整為09：00～17：00。

年菜資訊：即日起接受訂購，十全年菜組最後宅配為2月9日。

