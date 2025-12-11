台中 汽機車5連撞 2騎士遭撞飛

台中市后里區11日上午發生一起5輛汽機車連撞事故，42歲翁姓男子駕車行駛內側時，疑似未保持安全距離追撞前車，導致2輛汽車受損，翁男擦撞後，車體180度翻覆，除偏右噴飛至路口中央外，還直接波及鄰道直行的2位機車騎士，64歲李姓婦人、41歲謝姓男子慘遭撞飛，並於路面翻滾多圈。警方表示，5人皆無酒駕情形，詳細事故原因，將移請交通警察大隊研判。

台中市警局大甲分局后里交通小隊長蔡政翰說，昨早約7時3分接獲民眾報案稱，在后里區三豐路與星科路口發生交通事故，經員警調查發現，翁男駕駛白色汽車沿三豐路內側快車道往三義方向直行，因不明原因追撞前車，導致前方33歲陳女車輛推撞47歲林男的藍色汽車。

廣告 廣告

根據監視器畫面顯示，翁男撞上汽車後，車輛隨即180度翻覆，並持續朝右側前進，先是撞上行駛於慢車道的謝男，跟隨在後的李女反應不及也撞上，其中李女更是在路上轉了3圈才終於停下，3輛汽機車也從停等線一路滑行至路口中間，地面可見明顯白色痕跡及散落一地的毀損零件，場面怵目驚心。

蔡政翰表示，車禍導致謝男左腳擦挫傷、李女四肢多處擦挫傷；台中市消防局補充，現場共有2名傷者，其中謝男拒絕送醫，李女則有肩膀跟頸椎痛等，所幸意識清楚，在給予必要急救處置後，送往衛福部豐原醫院救治。

大甲警分局說，員警依規定到場處置，經酒測檢驗，5名駕駛均未發現有酒駕情形，呼籲民眾行經路口務必放慢車速，隨時留意周遭車流狀況，並應注意前方動態，確保行車安全。