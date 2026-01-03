台中「海神惡少案」官司打5年！2共犯還在上訴 第6度被限制出境出海

記者林意筑／台中報導

李、陳將宋生合圍、推拉及架起，讓張敦量能繼續毆打致重傷。（圖／翻攝畫面）

2021年時，主嫌張敦量及李韋霖、陳勁豪駕駛瑪莎拉蒂，與宋姓男大生發生行車糾紛，張敦量等3人竟將男大生打到顱內出血，一度命危。一審依殺人未遂罪判張9年，已入監執行；共犯李、陳重傷害罪各判4年8月，二審改依傷害罪論處改判3年，更一審再次改判3年10月。據悉，李、陳目前仍持續上訴至最高法院，但2人近日限制出境、出海將屆滿，對此台中高分院第6次裁定2人延長限制出境、出海8月。

男子張敦量、李韋霖、陳勁豪共乘瑪莎拉蒂，僅因行車擦撞糾紛就把宋姓大學生打成重傷。（圖／翻攝畫面）

2021年11月7日，男子張敦量、李韋霖、陳勁豪共乘瑪莎拉蒂房車，僅因行車擦撞糾紛就把宋姓大學生打成重傷。經台中地院審理後，張敦量依殺人未遂判8年，強制罪判1年，應執行9年；李韋霖、陳勁豪則依重傷害、強制罪，各判4年8個月。案件來到二審時，最高法院依傷害罪論處，將刑度從4年8月將為3年。

廣告 廣告

不過由於未釐清李韋霖、陳勁豪是否對男大生受重傷的結果有無預見可能性，僅以2人未參與宋生倒地後的第二次犯行，無需對主嫌郭敦量提升和意後的行為共同負責，即認定李、陳2人有涉犯傷害罪，因此全案將發回台中高分院更一審。

張敦量依殺人未遂判8年，強制罪判1年，應執行9年。（圖／翻攝自臉書）

更一審法官審酌，認為李、陳雖未直接下手毆打宋生，但仍有合圍、推拉及架起宋生，讓張敦量能繼續毆打宋生導致重傷，犯後又企圖卸責，且至今仍未與被害人家屬達成和解及賠償，因此撤銷改判3年10月有期徒刑。

另外，李、陳2人雖在2022年9月時獲交保，不過法院仍認為2人所犯罪行為最輕本刑3年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之虞，裁定限制出境、出海。後續又於2023年5月、2024年1月、8月及2025年5月再次裁定延長限制出境、出海。但因最後一次延長限制出境、出海將於今（2026）年1月19日屆滿，為確保後續審判或執行程序順利進行，台中高分院認繼續限制2人出境、出海必要性仍在，第6次裁定延長李、陳限制出境、出海8月。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

台中西屯傳隨機攻擊！公園內運動突遭黑衣男毆打 警趕抵已逃逸

帶菜刀闖台中地院！婦人突失控吼：我要學切菜 10警全副武裝衝現場

跨年前天人永隔！彰化失智翁「神秘失蹤10日」陳屍排水道 家屬認屍崩潰

