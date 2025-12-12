台中 消防局爆性騷 志工控長官消極

台中市陳姓計程車女司機（左）在台中市消防局分隊當任鳳凰志工多年，12日出面控訴遭某分隊蘇姓小隊長強抱、襲胸。（温予菱攝）

台中市消防局爆出權勢性騷醜聞，在消防分隊擔任鳳凰志工的陳姓女計程車司機12日出面控訴，6日載送酒醉的某分隊蘇姓小隊長，卻遭強抱、襲胸，多次向分隊長官求助無果後，身心受創報警處理。消防局回應，該同仁已調離現職，將依相關規定召開性騷擾申訴評議委員會處理。

陳女與丈夫均為職業計程車司機，並在某消防分隊擔任鳳凰志工多年，其中丈夫在隊內服務10年，陳女有3年經驗，過往皆由陳女丈夫載送蘇男，由於丈夫6日因協助出勤，改由陳女載送。途中1人先下車，剩下蘇男在車上，他跟陳女討抱抱後遭拒絕，竟又改提出牽手、吃宵夜等騷擾要求。

廣告 廣告

大雅區上雅里長陳映辰轉述，陳女表示，事發當下兩人在密閉空間，有聞到酒氣，礙於上司與下屬關係，陳女不敢過於反抗，故想盡快敷衍了事，隨意搭一下，沒想到蘇男竟稱「妳又沒有抱我」要求再抱1次，甚至進一步強吻，嚇得陳女趕快推開蘇男，並迅速退到車門邊，直言「這樣太超過了，真的太過了」。

陳映辰說，事發後，陳女在8至10日間不斷向消防長官求助，甚至撥打陳情電話至分隊長室，卻都未獲得正面回應，局方消極態度讓陳女心灰意冷，甚至求助身心科。現在陳女僅希望蘇男能受到法律制裁，也期盼未來協勤不要再有碰面機會。

消防局回應，已接獲申訴並受理，目前該同仁調離現職，將依相關規定召開性騷擾申訴評議委員會，並聘請外部專家學者組成調查小組調查，如涉及不法將依規定議處；警方表示，將依法通知蘇男到案說明，全案將依《性騷擾防治法》函送台中地檢署偵辦。