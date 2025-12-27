台中 清水海灣繪本館整建開幕

海灣故事文化創意協會27日於清水眷村文化園區舉行海灣繪本館開幕儀式。（温予菱攝）

台中市清水眷村文化園區海灣繪本館27日整建完工開幕，繪本館創辦人、立委蔡其昌表示，藉由海線藝文資源投入，希望繪本館伴隨孩子長大。另他也提及文化園區二期工程進度太慢，盼中市府加緊腳步。市府文化局回應，工程進度超前已完成27％，未來將以提早完工為目標。

海灣故事文化創意協會昨於清水區舉行海灣繪本館開幕儀式，與會綠委包括何欣純、蔡其昌等人。蔡其昌說，繪本館創立初衷是要讓小朋友在海線藝文資源的活動下快樂長大，若大家願意給下一代所有影響力、錢財、社會資源等，他覺得這就是台灣作為一個進步國家的重要指標。

蔡其昌說明，繪本館不只有清水本館，每年還會到海線各區的廟宇、鄉鎮及社區等，把說故事想法與行動散播出去，且繪本館已經連續10年舉行親子藝文季，並笑稱以前看戲的小朋友都長大變大朋友，甚至大學畢業了。

此外，蔡其昌提及，清水眷村是清水人、長輩的記憶，大家花費20年保存，然而現在除繪本館區，其他地方都冷冷清清，直言完全看不見中市府想讓海線發展，並指出文化園區二期工程進度實在太慢了，盼中市府能加緊腳步。

文化局回應，清水眷村文化園區作為國防部所認定全國13處眷村文化保存區之一，市府全力推動修復，區內二期修復工程採分區作業，因工區建築錯落複雜，施工須同步兼顧遺址保護與損毀構件的細緻拆修，但已完成27％，超前原定進度，未來將以提早完成為目標努力，盼完工後重現清水眷村的舊時風華與文化記憶，成為海線文化藝術的新地標。