台中 清水贈春聯 張清照祝鄉親馬上有錢

農曆年前，台中市議長張清照2日於清水區舉行現場揮毫寫春聯發送活動，一早便吸引不少民眾攜帶心儀對聯，尋找喜愛字體的書法老師排隊。張清照表示，發放春聯活動已連辦10餘年，考量今年適逢馬年，昨天也落筆寫下「馬」字，祝福大家做事ㄧ馬當先、馬到成功，也希望今年經濟能夠起飛，讓鄉親馬上發財、馬上有錢。

張清照服務處與清水生活美學協會昨於清水區議長服務處前舉行現場揮毫寫春聯免費發送，活動上午9時30分開始前，就有不少在地民眾提前到場等候，現場大排長龍。張清照說，今年共請來12位書法老師，包含陳志聲、蔡篤釗、李榮鈞、陳世澤、楊金村、周慶芳、卓彩雲、楊隆明、施嬉滿、施德昌、謝愛卿、劉振興等人。

張清照表示，這12位老師個個功力十足，也各有擅長的字體，有的寫行書，有的隸書或草書、楷書等，讓民眾可以挑選喜歡的字樣，排隊等待老師揮筆，更有居民提前準備好心儀的吉祥字句，期盼藉由書法老師的墨寶，替自己家宅祈福。

另外，身兼清水生活美學協會理事長的張清照也依循慣例提起毛筆寫下「馬」字，祝福大家不管事業、前途都ㄧ馬當先，現場還由書法老師各自寫下一幅4字祝福語，包含馬上封候、龍馬精神、駿馬奔騰等，恭賀馬年到來。