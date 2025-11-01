台中 清水馬拉松 張清照跑滿4公里

台中市清水馬拉松嘉年華會1日於清水紫雲巖登場，今年吸引逾2000人報名，除有視障跑者參加，還有外國傳教士選手也不遠千里集體報名。台中市議長張清照一早現身參加4公里賽程，直呼跑步不是難事！沿途補給站則提供芋頭米粉、紅豆湯等，讓選手領略清水鰲峰山、高美溼地風光外，也能享用在地美食。

清水馬拉松嘉年華會為前議長張清堂與現任議長張清照共同發起，出錢又出力，賽程分為42.195公里全馬、23公里半馬、12公里挑戰組及4公里健康路跑組，讓選手依體力參加不同賽程。沿途設置補給站，提供運動飲料、水果、燒賣、粽子等。

張清照昨清晨5時與台中市運動局長游志祥等人一起做體操並鳴槍，張清照說，自己每天有快走、小跑步的習慣，跑步不是難事，今年因有其他公務行程，所以這一次報名跑4公里。他起跑後一路談笑風生，十分輕鬆。

張清照表示，活動邁向第8年，他發現每年有愈來愈多小選手參賽，今年更看到不少父母帶著小孩全家一起跑起來，甚至年輕父母推著嬰兒車跑步，還有小學生由老師帶領集體參賽，讓慢跑成為一種時尚。

張清照介紹，今年還有視障者報名，在陪跑員陪伴下，跑步時感受到徐徐涼風，不禁直呼很舒服。另外還有外國傳教士特別來參加，他們是耶穌基督後期聖徒教會，包括全美越野賽冠軍、州紀錄保持人，參加12公里馬拉松一路領先，體力驚人。