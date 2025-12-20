台中 為1.2萬債務糾眾談判 誤將同夥撞成植物人

台中市大雅區4月深夜發生群毆，其中楊姓男子傷重成植物人，檢方近日偵結依殺人未遂罪起訴曾男等9人。（李京昇攝）

台中曾姓男子因與劉姓男子有債務糾紛，相約出面談判，卻演變成糾眾暴力事件，曾男一方的劉姓男子，誤認車輛開車衝撞導致2名同夥1人重傷、1人成植物人，曾等人還持刀圍毆另一方人馬，釀多人受傷。台中地檢署近日偵結，依殺人未遂、妨害秩序等罪，起訴曾男等9人。

檢警調查，這起案件發生在今年4月27日凌晨2時多，曾男和劉男的賴姓友人有1.2萬元債務糾紛，雙方當時相約大雅夜市附近談判，曾男事先找來劉、蔡等8名男子同行，其中蔡男是現役軍人，另有劉姓、陳姓2名女子隨行助勢。另一方劉男也找來7名友人陪同赴約。

廣告 廣告

當天曾男一行人分乘3輛車前往現場，車內備有西瓜刀、棍棒，其中劉姓同夥負責開車衝撞，計畫其餘人躲在附近樹叢埋伏準備動手。劉發現有車輛抵達，不料誤認車輛直接高速衝撞正要下車的廖姓、楊姓同夥，造成廖男左腳及骨盆骨折、一度昏迷，楊男則頭部重創，至今仍呈植物人狀態。

劉男撞傷自己人後，又開車撞飛對方人馬的韋男才停車，埋伏在一旁的曾男隨即衝出，持西瓜刀、球棒圍毆對方的劉男及其友人。遭攻擊的劉男雙手肌腱被砍斷，同行4人也出現骨折、腦出血等傷勢，眾人紛紛倒地不起。

警方獲報後到場蒐證，並調閱監視器畫面，陸續將涉案人員逮捕到案。檢方訊問時，曾男坦承因債務糾紛相約談判，開車撞人的劉男也承認犯行，其餘被告則坦承持刀棍攻擊或在旁助勢。檢方並勘驗行車紀錄器等證據，確認廖、楊2人確實一到場就遭撞擊，其中楊男至今仍為植物人，最終依殺人未遂、妨害秩序等罪，起訴曾男等9人。