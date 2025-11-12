台中 無薪假倍數成長 年關難過

近期在台中國際會展中心舉辦的五金工業展，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志認為，國外來客數很大，幾乎都是非美國家，對生意很有幫助。（陳淑娥攝）

台美關稅談判至今仍無進展，傳統產業無薪假（減班休息）家數持續攀升。台中市勞工局統計，截至11月1日，無薪假企業131家，影響2493名勞工，相較於2個月前呈倍數成長，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志表示，恐影響至明年第1季，年關不好過。

台美關稅持續談判，政府「最近應該會有些進展」喊了好一陣子，至今仍未明朗化，廠商憂心忡忡。台中市勞工局指出，截至11月1日止，無薪假企業為131家，影響2493名勞工，其中因關稅、匯率影響企業有125家、涉及2434人，主要受影響前3個行業為機械設備製造業58家、金屬製品製造業21家、批發業15家。影響家數及人數均較2個月前呈倍數成長。

台灣手工具工業同業公會理事長謝武志認為，美國最高法院正審理川普對等關稅政策，美進口商或客戶目前抱持觀望度而停單或緩單，第4季正擴大發酵中，恐影響至明年第1季，預期各行各業都不樂觀，年關勢必不好過，除非有很大變數。

謝武志提到，目前產業積極擴展其他國家客源，近期台中國際會展中心五金工業展，國外來客數很大，幾乎都是非美國家，已規畫明年攜手彰化水五金產業舉辦，產生群聚效應加大力道。

為協助產業穩定與勞工安心，勞動部推出「強化版雇用安定措施」擴大使用範圍，勞工局指出，台中市申請雇用安定措施計61家，共計843名勞工受惠；另「勞工再充電計畫」有16家共85位勞工申請。