台中「熱褲妹」深夜昏迷KTV外！ 警公主抱送醫急救

警員陳佳瑋、王瑋祥協助女子迅速就醫。（圖／東森新聞）





台中市政府警察局第五分局松安派出所警員陳佳瑋、王瑋祥深夜執行勤務時，遇民眾請求協助護送意識昏迷女子就醫，所幸員警反應機警，僅花5分鐘即扺達醫院，女子就醫後已無大礙，感謝員警幫忙。

114年11月12日深夜0時30分許，正在崇德十路執行守望勤務的松安派出所員警，突然發現某KTV內有人員騷動，接著有一群人衝向員警，其中1名男子懷中抱著1名疑似昏迷的女子，眾人異口同聲表示女子身體不適，請求員警幫忙緊急送醫。

廣告 廣告

員警確認情況急迫後，立即駕駛巡邏車並嗚警報器，火速於5分鐘內將女子送扺中國醫藥大學附設醫院救治；原來該女子當時舊疾發作但未隨身攜帶藥物，導致情況緊急嚇壞友人，經醫護人員接手救治後已恢復意識，生命跡象穩定。

女子昏迷被員警抱上警車。（圖／東森新聞）

台中市政府警察局第五分局分局長劉其賢表示，為民服務是每一位警察的責任，這次的事件充分體現了員警在緊急情況下的迅速反應與處置能力，雖然警方能在危急時刻提供協助，但仍呼籲民眾，若遇到緊急救護情況，應立即撥打119請求專業救護人員的協助，也能避免在前往醫院的途中衍生其它意外發生。

更多東森新聞報導

獨家／換金換出一肚氣！台中男控連鎖銀樓回收金價「不老實」

快訊／台中14歲少年墜樓！重摔路面當場死亡

台中再查獲毒雞蛋！蛋商遭列管仍販售 食藥署要嚴查

