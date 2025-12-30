台中 物流攜詐團 一頁式廣告投2.3億

網購詐騙手法層出不窮，其中以「超商包裹詐騙」最讓民眾防不勝防，刑事局中部打擊犯罪中心深入追查，赫然查出國內14家物流公司涉嫌與詐騙集團勾結，3年間協助投放高達2.3億元「一頁式詐騙廣告」，不法吸金超過1億元。警方近日搜索涉案公司，帶回18名嫌犯，依詐欺及《銀行法》等罪嫌移送台中地檢署，全案偵辦中。

刑事局中打隊長詹明佳表示，近年「超商包裹詐騙」頻傳，民眾付費網購下單，與原購買商品不同被詐騙，分析源頭，多因點擊「一頁式詐騙廣告」下單被騙。

廣告 廣告

刑事局進一步溯源金流，赫然發現詐騙廣告費用來源，並非一般商家，而是國內多家物流及倉儲公司，這些物流公司本業應是貨物運輸，卻長期支付與營運內容明顯不符的高額廣告費，成詐騙廣告金流後盾。

詹明佳說，詐騙集團透過社群平台投放廣告，主打減肥產品、玉鐲、茶葉、土蜂蜜等熱門商品，價格看似優惠，頁面卻只有單一頁面、缺乏公司資訊。民眾點擊後，被引導加入假賣家的LINE帳號，下單選擇「貨到付款」，等到包裹送到超商取貨，發現內容物竟是石頭、木塊或廉價雜物，才驚覺受騙。

警方發現，這14家公司自民國111年至113年間，竟協助境外詐團，投放高達2.3億元的一頁式詐騙廣告，並從中收取8％、1840萬元佣金，詐團則不法獲利破億元，還未「回本」就栽在警方手上。

經警方長期蒐證，上月同步搜索全台14家涉案物流公司，拘提、通知廖姓等18名嫌犯到案，依詐欺及涉嫌違反《銀行法》等罪嫌送辦，檢方複訊後，分別以7萬至10萬元不等金額交保。