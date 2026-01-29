台中「物調券」拚經濟有感 吸引逾10縣市交流借鏡

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】在台中市場、夜市與商圈，一年兩次「100元換200元」的熟悉場景，總能掀起一波排隊熱潮，民眾穿梭大街小巷，興奮直呼「物調券又來了！」。台中市政府經濟發展局自2023年率先全國推出「物調券」政策，以小額現金即時加值的方式，鎖定傳統市場、夜市與商圈第一線攤商，採現場兌換、即領即用，讓消費力快速回流基層商家。這套「台中拚經濟模式」不僅有效活絡買氣，更吸引全台超過10個縣市，甚至外島縣市前來交流取經。

▲2025第二波物調券-逢甲夜市發放情形。

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕高度重視疫後微型商家的生計復甦，於2023年首創「物調券」，設計核心就是「小錢變大錢」，民眾只要準備現金即可兌換紙本券，幾乎沒有門檻限制。除了市府編列預算支持外，活動也獲得各黨籍市議員、各場域代表與攤商共同響應代言，形成強大的政策品牌力。活動期間，不少市議員更親自到場協助發放，第一時間傾聽民眾與攤商的實際回饋。

經發局指出，物調券憑藉「面額小、好使用、短時效」的特性，成功引爆市場、夜市與商圈的消費動能，不少民眾清晨4、5點就開始排隊，只為搶先兌換。現金兌換的設計，讓習慣使用現金的長者族群與攤商都能安心參與，對數位支付仍持保守態度的民眾，也降低詐騙疑慮；活動更吸引外國遊客加入，拿著小額現金就能買到更多夜市美食，直呼「What an amazing voucher！」。

經發局進一步說明，物調券適用場域已從最初約70處，擴大至逾100處市場、夜市與商圈；每波活動民眾現領即可享有5折加值效果，平均每處場域僅30分鐘至1小時即全數發完，回收使用率高達99.5%以上。更有不少攤商主動加碼優惠，時常出現「一張200元物調券，買到超過300元商品」的情形，透過民眾小額付出、政府加碼的方式，讓資金快速注入各場域，不僅穩住熟客，也成功吸引新客群，展現政策的實質經濟效益。

經發局這套成功經驗也迅速擴散，全台已有新竹市、彰化市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、宜蘭市、新北市等7個縣市，依據在地特色推出加倍券、商圈券或抵用券措施；此外，台北市、高雄市、台南市及澎湖馬公市公所也曾主動交流取經。市府對此樂觀其成，樂於分享政策經驗，攜手各地共同活絡民生消費場域，讓物調券成為全台振興經濟的指標性案例。

經發局表示，為延續這股消費熱度，已著手規劃新一年度物調券發放計畫，今年首波活動預計於4月底或5月初登場。物調券不只是一張現金券，更是串聯民眾、攤商與政府的橋樑，未來也將持續優化發放流程，讓更多在地商家與市民共享拚經濟的成果。