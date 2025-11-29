台中「物調券」百元放大2倍！ 一中商圈現排隊人龍

台中市 / 綜合報導

台中市發放第二波物調券，用100元就能換價值200元消費券，一次換兩張，在各大商圈夜市和市場發送，共35萬份，今（29）日下午台中一中商圈也要發放物調券，廣場塞滿排隊人潮，有人上午10點就來排，還有人全家出動一起排，換到物調券後也馬上到旁邊攤位買吃的喝的，小錢放大，花得更有感。

台中一中商圈的水利大樓，人潮滿滿，排了一排又一排，還有人自備小板凳排隊，隊伍從廣場周邊，一路排到廣場中間，天氣晴朗，廣場沒有遮蔽物，民眾撐傘戴帽子也要排，就怕晚一步搶不到好康，民眾說：「很划得來，用1000元換2000元，現賺1000元。」

一家五口到齊，帶著小孩也來排，就是因為，台中市發物調券，一中商圈發2000張，1個人可以用100換價值200元的物調券，一次換兩張，還有民眾10點就到場，邊排邊玩排了4個多小時，民眾說：「買小孩子的一些手機配件，(買)紅豆餅或是金幣燒。」

一中商圈昨（28）日開始，一連3天發6000張物調券，民眾領到物調券，馬上就到旁邊攤位買吃的喝的，直接花掉，一中街商店管理委員會總幹事何秀玲說：「業績有增加兩三成，大家都對物調券，覺得對商圈的幫助非常大，這3天增加很多人潮。」

總幹事表示，一中商圈平時假日人潮約有4、5000人，這三天因為發送物調券的關係，人潮明顯增加不少，台中市第二波物調券，不只在一中商圈發，在市場、夜市等108處共發放35萬份，要將小錢放大更好用，每次發放都吸引超多民眾大排長龍。

