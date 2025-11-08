台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫
即時中心／林耿郁報導
最新消息，有百年歷史的台中犁記餅店，上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時一時疏忽，手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷；消防隊獲報後緊急到場拆除機器，將人送醫治療。
據消防隊資訊，這起意外發生在北區中清路一段的店鋪中。一名員工疑似在製餅時操作不慎，手部遭到機器捲入，無法脫困；食指、中指、無名指骨頭疑遭壓碎、肌肉撕裂，傷勢嚴重。
消防隊派出8人到場搶救，在拆卸機台後，連人將部分剩餘機具部件，一同送往中國附醫搶救；詳細事故原因，仍待後續調查釐清。
原文出處：快新聞／台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫
