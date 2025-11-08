台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫

台東縣 / 綜合報導 偏鄉資源匱乏，且不少是隔代教養，家庭結構出問題，孩子想要好好成長，是個挑戰！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，台東知本「孩子的書屋」執行長，陳彥翰！他從小看著自己的爸爸，孩子口中的「陳爸」，在自家庭院，無償陪伴孩子做課後輔導，一陪就是廿年，本來在都市當法務的陳彥翰，在父親六年前驟逝後，毅然決然返鄉接棒，而且還想做更多，從課輔到社服，讓書屋變成家屋，現在更要從陪伴，擴展到辦校！從台東出發翻越中央山脈，國高中生在碎石子路往上爬，帶隊的是孩子的書屋，二代接班人陳彥翰。「孩子的書屋」董事長陳彥翰說：「從小在這邊長大，我看到這邊依然有，好多在孩子身上的問題，不管是鄉村也好，我們自己經濟的弱勢也好，隔代教養，都是在這些問題底下，書屋如果不存在的話，其實這些孩子沒有地方去。」廿六年前創辦人陳爸陳俊朗，在台東知本角落，自家客廳和晒穀場成立書屋，是孩子課後的去處，六年前驟逝大兒子放棄，在北部當法務考司法官的機會，回鄉接棒陪伴孩子也陪伴家長。「孩子的書屋」董事長陳彥翰說：「身為他兒子好像當時，有一種當仁不讓，回來很重要的就是看到，這邊的價值，我就是這邊長大的小孩，所以很清楚以前現在差別，現在依然有好多需求。」書屋的起家厝重建，讓弱勢孩子有好的環境，也從課輔到社福大人的家屋，支持有照顧議題的家庭，再從陪伴到辦校教育。「孩子的書屋」董事長陳彥翰說：「程度二年級現在已經五年級了，他在學校就在發呆全部都聽不懂，所以在做的下一件事是，希望能夠在白天的時間，把這些孩子接來，用書屋的方式帶他們，重新再去理解學問教育，所以接下來要做實驗小學，不收錢就是給弱勢小孩。」挑戰30天獨木舟環島，很多課程在別處都所費不貲，書屋雖然財務上捉襟見肘，卻堅持人比錢難找。「孩子的書屋」董事長陳彥翰說：「書屋做的都是雪中送炭，只要一停冬天一來，工作一少狀況可能再加劇，必要性減少無法解決的話，我們必須看著一個個，想盡辦法要扶起來的種子，就這樣枯萎，這是我們現在很難過部分。」好不容易專業師資到位，就怕一旦斷了線，之後恐怕沒機會再做了。「孩子的書屋」董事長陳彥翰說：「學吉他好像只是在玩，不是這孩子因為有吉他，原本會出去喊同學喊哥哥，到處晃來晃去，他現在有吉他他就不會了，你把吉他一關起來一收掉，好不容易累積起來，動輒以年為計算，不知道怎麼收，因為是對孩子的承諾。」從知本在地原生長出來的力量，從一個人走向一群人，雖然看見書屋的困境，但也希望以人為本的核心價值，能繼續走下去。 原始連結

華視影音 ・ 10 小時前