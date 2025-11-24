台中 獨居長者增 照護網挨批失靈

台中市議會24日進行市政總質詢，市議員陳俞融（左起）、陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、謝家宜、陳淑華關心獨居長者安全議題。（馮惠宜攝）

台中市社會局長廖靜芝表示，目前已透過社政、民政、衛生、警察及消防等系統共同掌握獨居長者需求並提供關懷。（馮惠宜攝）

台中北屯1名82歲獨居長者因用水量異常才被發現已死亡超過兩個月。24日市議員陳雅惠、張芬郁等多人於市議會質詢時指出，台中獨居長輩戶數近10年間增至5.5萬戶，但市府在老人公寓興建、閒置空間活化及照護系統進展緩慢，獨居長者照護網「全面失靈」，呼籲市府成立「高齡者關懷跨局處整合平台」。市長盧秀燕則承諾，將特別關心獨居長者的安全與福祉。

陳雅惠指出，今年1至9月全市救護送醫案件達9萬651件，其中65歲以上長者占逾4成，顯示高齡長者照護需求迫切，但台中市卻缺乏孤獨死統計。她質疑台北市今年已有71件孤獨死，台中卻完全零資料，沒有數據，市府要如何制定政策？「難道下一個悲劇又要靠鄰居聞味道才會被發現？」

廣告 廣告

她痛批，民國113年度市府編列3448萬元緊急救助預算，但實際執行僅1831萬元，僅53％。審計處早已點出市府列冊率下降、清冊不全、緊急設備不足、訪視不到位等問題，但市府遲未改善。

陳雅惠呼籲，市府應成立「高齡者關懷跨局處整合平台」，由副市長統籌，整合社會局建檔訪視、民政局里鄰回報、警察巡查高風險戶、消防局破門救援、衛生局健康追蹤，並串聯宗教、社區及志工團體，建立真正的「社區守護網」。

張芬郁則指出，獨居長輩戶數10年內增至5.5萬戶，但市府在老人公寓及閒置空間活化進展緩慢。她建議市府推出地方性優惠措施，活化閒置大樓，作為老人公寓或活動中心，並仿效日本模式，利用廢校或公共空間設立長者社交、學習及休閒場所，提供長輩更多「上學」及互動機會。

盧秀燕承諾，將特別關心這些獨居長者。社會局長廖靜芝指出，目前已透過社政、民政、衛生、警察及消防等系統共同掌握獨居長者需求，並提供關懷訪視、緊急救援及營養餐食等服務。

她也表示，衛福部社家署正規畫115至116年擴大推動獨居老人關懷政策，結合民政系統主動掌握並訪視全國70萬名獨居長者，充實地方政府人力，強化社區支援網絡，確保即時提供鄰近長者關懷與協助。