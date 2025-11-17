台中「球棒隊」凌晨5打1圍毆 滅火器男滿頭血躺地

陳男不滿車隊炸街，拿出滅火器噴車。（圖／翻攝自Threads）





台中西屯今（17日）發生打人事件，起因是一名陳姓男子不滿路上的改裝車輛來回炸街，拿出滅火器對車子猛噴，導致趙姓男子為首的一行人，拿出球棒圍毆陳男。警方到場後，先將頭破血樓的陳男送醫，並且立即在事發現場附近，逮到打人的趙男等人。

台中市第六分局指出，今天凌晨1時50分接獲報案，指稱西屯區寶慶街50巷口有妨害安寧及傷害情事，本分局立即啟動快打警力，派遣24名員警火速趕赴現場，並逮獲5名犯嫌，依傷害、聚眾鬥毆等罪移送台中地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

趙男為首的一行人，拿出球棒圍毆陳男。（圖／翻攝自Threads）

警方指出，以趙姓男子（85年次）為首等人於凌晨駕駛改裝車在西屯路及寶慶街一帶繞行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，陳姓民眾（男，69年次）因不滿趙男等人行為，遂持滅火器下樓制止理論，並在過程中遭對方持棍棒毆打，造成全身多處擦挫傷。

警方獲報到場後，立即將陳男送醫，並逮捕趙男等5名涉嫌人，全案依法偵辦，並持續追查有無其他共犯。

警方起出趙男一行人的球棒。（圖／東森新聞）

第六分局強調，對於滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，警方絕不容忍，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全。

更多東森新聞報導

快訊／高雄車輛疑暴衝！撞倒待轉區整排 傷亡不明

快訊／73歲翁開車撞進待轉區 1人送醫不治

新／台南嚴重車禍！機車撞到解體 1人慘死、1人命危

