台中「球棒隊」疑「炸街」討債 住戶理論反遭毆重傷

17日凌晨1點50分，台中西屯爆發鬥毆事件！一堆改裝車在西屯區寶慶街上炸街發出噪音，一名45歲陳姓住戶被吵到受不了，直接拿滅火器去理論，還朝著一輛轎車狂噴，引發車上惡煞不滿，一群人拿球棒朝住戶猛攻，把他打到癱軟在地，附近住戶也通通都被驚醒，警方獲報後先後逮捕了八名惡煞到案，全案依組織犯罪條例、聚眾鬥毆與傷害罪嫌進行偵辦。

陳姓男子手拿滅火器，對著白色轎車狂噴猛噴，現場沒失火，但火爆場面一觸即發，白車駕駛不顧眼前煙霧迷漫，油門一踩差點撞上陳姓男子，他還伸手阻擋，白車迴轉開到對向，駕駛下車不只要理論，拿著棒球棍就動手，黑衣男子動手後，其他人蜂擁而上，6個人手拿球棒圍毆陳姓男子，雙方爆發糾紛原因是這樣，深夜時分好幾台車，在街上來回炸街，黑車開走後白車接力，發出類似鞭炮的聲響，把整個馬路當成賽場，相當囂張。

陳姓男子勸阻反被打傷，警方獲報10分鐘內，在500米外逮到人。員警vs.嫌犯：「後面這誰的東西，（你說棒球棍喔）。」

警方一搜車上放了至少3隻球棒，其中一隻還有血跡。員警vs.嫌犯：「我們都調監視器啦，不用裝死啦。」

事實擺在眼前還想嘴硬，一群人被警方帶走，但另一頭不願配合的就沒這麼好過。員警vs.嫌犯：「身上有沒有刀，（沒有）。」

男子被警方壓制在地不停掙扎，罪證確鑿他想跑也跑不掉。

附近店家：「下來那個人就說，你們一定要那麼大聲嗎，不能小聲一點嗎，就聽到有好像噴，滅火器滅火器的聲音，他好像有開車撞他，動手的好像6個人，旁邊好像總共有，大概8個人吧。」

事發17日凌晨1點50分台中西屯寶慶街上，29歲的趙姓男子等人開著4台改裝車到附近炸街，45歲的陳姓男子睡夢中被吵醒，帶著滅火器出門與他們理論，沒想到過程中卻遭到對方，持棒球棍圍毆，躲到車內被拖出來，朝頭部雙手狂打，而這群惡煞逞凶鬥狠，一聽見鳴笛聲鳥獸散，警方循線追查先逮獲了2車5人，12小時候逮捕剩餘的3個人。

中市第六分局分局長周俊銘：「本案將以組織犯罪偵辦，並追查幕後犯罪集團及主嫌。」

據了解趙姓男子等7人是來討債與陳姓男子並不認識，因為不滿被噴滅或器，就當街圍毆打傷人，警方將持續追查是否有幕後指使者，全案將依組織犯罪、聚眾傷害傷害罪嫌移送偵辦。

