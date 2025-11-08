台中２男吵架 １人腹遭刺「臟器外露」送醫

賴姓男子遭李男持水果刀猛刺腹部，造成臟器外露送醫急救，警方查扣涉案兇刀。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市大里區內新街八日下午發生一起持刀刺殺案，分別六十一歲、五十七歲的李姓及賴姓兩名男子，因口角糾紛爆發衝突，李男竟拿起水果刀猛刺對方腹部，造成賴男臟器外露、血流不止，傷勢相當嚴重，賴男忍痛到附近民宅求救，民眾見狀嚇得趕緊報案，犯嫌已於下午五時十五分到案，涉案動機等細節由警方釐清中。

台中市消防局昨日下午四時四十四分獲報，指稱大里區內新街頂庄巷附近需要救護，派遣十九甲分隊，出動救護車一輛、消防人員二名，立即趕抵現場協助止血與急救，並將賴男火速送往醫院，所幸他意識清楚，經手術搶救後暫無生命危險，經查，兩人彼此相識，昨日下午賴男到李男位在內新街住處飲酒聊天，未料三杯黃湯下肚後，兩人突爆發口角爭執。

衝突中李男情緒失控，順手拿起桌上水果刀朝賴男下腹部刺去，隨即騎機車逃逸，警方獲報立即於附近搜尋，五時十五分循線將涉案李男逮捕到案，同時查扣涉案水果刀，由警方偵訊中，詳細案發經過及動機仍待進一步釐清，全案將依傷害、殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。