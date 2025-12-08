台中 百元詐騙匯款單 險害生技公司倒閉

台中市議員林祈烽8日在議會披露，1家生技公司被警方誤列為詐騙警示帳戶，造成公司運作出問題。（陳淑娥攝）

台中市議員林祈烽8日在議會揭露，1名民眾只憑53張100元的匯款單報案被詐騙，警方火速將53個帳戶凍結，1家生技公司無辜被列為警示帳戶，貨款、薪水運作出問題，連外匯與支票也差點跳票。台中警方指出，經確認5個帳戶（含生技公司）無涉案後，已解除警示並恢復交易。

第四警分局指出，11月29日接獲民眾報案指其在「抖音」平台看到投資廣告並加入LINE群組，接著提供53筆不明銀行帳戶，要求他分批匯入會費。民眾不疑有詐，依指示將5300元匯入各帳戶後，對方即失聯，他趕緊報警。

林祈烽表示，無辜生技公司被列為警示帳戶，客戶貨款、員工薪水都匯不出，連外匯與支票差點跳票，公司信用面臨崩盤。該公司接獲銀行通知後，第一時間趕赴警局說明，卻得到「詐騙案件太多，恐要等半年才能解管」回應。

林祈烽質疑，台中市警示帳戶的標準到底出了什麼問題，讓1家企業差點因100元而倒閉，警方不能只顧「凍得快」，卻錯殺無辜造成更重大經濟損失，要求市長盧秀燕與警察局立即檢討相關作業程序與凍結標準，避免「小額匯款即列警示帳戶」的荒謬事件再次發生。

第四警分局指出，經查所涉及53筆匯款帳戶與通聯內容疑涉不法，當時依「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」規定，向金融機構通報並將相關帳戶列為警示帳戶及凍結，防止款項再被轉移。

警方說明，5個帳號（含1個法人帳戶、2個自然人帳戶）確認無涉案，已解除警示並恢復交易，其中該生技公司12月3日已解除警示，其餘48個帳戶，將依「涉詐帳戶全國總歸戶規定」函送各帳戶開戶人戶籍地所轄分局，持續追查並偵辦。