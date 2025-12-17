台中 神洲長者福音 新活動中心啟用

台中市神岡神洲里市民活動中心17日在市長盧秀燕（前右三）等人焚香祈福下啟用。（李京昇攝）

台中市政府向高速公路局承租國道4號橋下土地，投入近1700萬元興建神岡區神洲里活動中心，17日由市長盧秀燕等人啟用，改善過去只能租借宮廟、空間狹窄等問題，提升當地市民生活品質。

神岡區長梁益明簡報說明，神洲里市民活動中心規畫為1層樓建築，建築面積約90坪，可容納約150人，外觀採鵝黃色搭配淺灰色系，與周邊公園景觀相互融合，整體空間明亮實用，未來可作為里民集會、社區關懷、長青學苑、藝文活動，甚至選舉投票及防災避難收容等多元用途。

盧秀燕表示，神洲里活動中心原設於當地宮廟順天宮2樓，由於巷道狹窄、空間小，無法增設電梯，長輩進出相當不便，市府積極覓地，最後向高速公路局承租土地，活化國道橋下空間，為市民打造更安全舒適的育樂場域，也是獻給神岡居民的新年禮物，感謝中央與地方民代齊心協力，讓地方多年期待建設順利落成。

楊瓊瓔提到，因為神岡區長輩多，原先規畫「日照共構」結合市民活動中心與長照服務，但中央因故取消補助，一度面臨變數，她多次向中央反映，協調高公局提供國道4號高架橋下用地，並在盧市長體恤民意下，得以興建活動中心，解決地方迫切需求。

民政局長吳世瑋說，神岡區過去基礎設施相對不足，盧市長上任後已投入約38.2億元強化地方建設，包括陸續完成4座市民活動中心、8座美樂地公園、兒少家庭福利館、非營利幼兒園教室等，市府未來將持續投入資源，回應地方需求，打造更宜居的生活環境。