台中 第二波物調券 108處今發放

台中物調券大受歡迎，包括商家及民眾年年敲碗擴大舉辦，今年第二波物調券自28日起一連3天發放，包括各大市場、夜市攤販集中區、商圈等共計108處場域，共35萬份，許多民眾已摩拳擦掌，要把100元變200元，逢甲夜市更自主加碼3000份物調券，成為最大亮點。

經發局長張峯源指出，今年第二波物調券場域較之前更多元，除延續上一波外，再新增東區「富好黃昏市場」、光復新村「霧峰原流新創聚落」兩場域，無論是買菜、吃小吃、買手作品、逛聚落，都能用物調券直接省一波，預計可創造7000萬元商機。

物調券把100元變200元雖深受喜愛，往年都吸引民眾爭相領取，但有些發放區域是早市，現場可見大排長龍景象並伴隨吵雜聊天聲，引發附近居民抱怨；另也出現民眾重複排隊領取違規亂象。

對此，經發局副局長林敏棋指出，108處發放區域包括早市、商圈及夜市等，發放時間有所不同，可減少一大早擾民情形；針對重複領取亂象，現場有志工及警察加強巡視，若有違規，一律當場勸離，讓更多民眾可以享受小確幸。

目前正值「普發1萬元」熱潮，再搭上物調券列車，逢甲觀光夜市管理委員會額外再加碼3000份物調券，預估至少再創60萬元夜市買氣。此外，山海屯城19處商圈、8家產業故事館共推出252項專屬優惠；第二市場、清水第一市場指定美食、在地老字號攤位也享獨家優惠。

經發局提醒，歡迎民眾到108處場域參與，物調券不得跨場域使用、不得折換現金，也不能找零，使用期限為12月4日止。