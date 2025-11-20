台中「紅白單案」再+1警捲入！警友違停嗆「欠錢喔」 聽巡佐話慘了

記者林意筑／台中報導

台中市第六警分局爆發「紅白單案」，多名員警涉嫌竄改罰單、銷單圖利弊案，台中地檢署日前已起訴31名警員，包含時任所長金桂明與西屯所巡佐李科甲等人。近期檢方再度調查，發現有警友站副站長的兒子、客人被開單後向李佐抱怨，李便指示另名王姓警員改單、銷單，對此檢方再依貪汙圖利等罪嫌追加起訴李、王，涉案警增至32人。

據了解，2019年12月13日時，王姓警員執行巡邏勤務時於西屯區西苑二街、福吉街，發現有3輛機車違停，便以「逕舉單」（俗稱白單）製單開罰，結果這3輛機車都是時任西屯所警友站何姓副站長所有，何得知車輛被開單後感到不滿，便向李科甲要求處理，事後李就要王將逕舉單改為「舉發通知單」（俗稱紅單），讓何姓副站長獲取減少繳納3張共1800元的不法利益。

2020年時，另名警友站張姓副站長也向李科甲傳訊抱怨，表示自己兒子將機車停在橋大、僑光路口被開單，「一次開60台機車，欠錢哦」，李回訊「不是～檢舉案件，不去不行」，事後李又指示王姓員警將張姓副站長轉單或不開罰，王則以「照片模糊」、「沒拍到違規車輛」等不實理由將600元的罰單註銷。

張姓副站長疑似食髓知味，因他在環中路、福科路口經營婚宴會館，有5名客人違停被開單後，他又再度請託李科甲將這5張罰單通通改為「紅單」，且要求李自己繳納，李答應不僅偽造製單還盜用同事印章，讓5名車主獲取免繳罰鍰利益。

檢方問訊時，李科甲部分坦承，但辯稱未盜用盜蓋同事印章，而是對方表示「要開你自己去開」；王姓員警則說明，因受李科甲指示才會改單、銷單；何姓、張姓副站長則坦承有找李幫忙。訊後檢方偵結，各依9個、4個對主管事務圖利罪嫌追加起訴李科甲、王姓員警。

