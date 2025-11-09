台中「紅綠燈套3輪胎」怎麼放進去？網友笑稱大仙施法 老闆解答了

台中街口出現輪胎套在紅綠燈桿的奇景，老闆也出面解答了。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

台中市西屯區洛陽街與青海路口，出現紅綠燈號誌桿基座套著三顆輪胎的奇特景象，近日被民眾拍下後上傳至臉書社團「路上觀察學院」，原PO直呼「這輪胎到底怎麼放進去的？」隨即引發大量網友熱烈討論與惡搞留言。

貼文曝光後，許多民眾紛紛幽默回應，「趁輪胎不注意的時候喊『過去』，輪胎就過去了啊，這麼簡單」、「趁電線桿小的時候就放進去了，現在長大才會這樣」、「初一十五，有可放進去的時段，過了就沒了」、「紅綠燈可以客製化的」、「很明顯電線桿是種子種出來的」。連魔術師「幻術大仙」也在底下搞笑留言，施出自己招牌法術喊「進去！！」

廣告 廣告

事實上，這項設計源自鄰近輪胎行老闆的巧思，已有超過三十年歷史。當年紅綠燈施工前，該店老闆考量該路口車流頻繁、車禍發生率高，擔心騎士撞上基座螺栓導致重傷，因此請施工人員趁紅綠燈尚未裝設之際，從桿頂將三顆輪胎套入號誌桿底部，以作為緩衝保護裝置。

這三顆輪胎默默守護當地交通多年，老闆透露，至今已有兩起機車事故因輪胎緩衝，成功讓騎士避免重傷，僅造成車損與輕傷。「那時候只是想多做一道防護，沒想到真的能救人一命。」老闆說道。這個創意行動也讓這支「輪胎紅綠燈」成為在地知名的街頭景點。

不過，這項善意設計也衍生一些困擾。老闆指出，曾有民眾誤將輪胎當作垃圾桶，導致內部堆滿廢棄物，必須定期清理。對此，台中市交通局表示，已獲悉相關情況，將派員前往會勘，評估是否以反光材質或正式防撞護套替代輪胎，兼顧交通安全與市容整潔。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高鐵新制上路 今起提早1小時以上搭車須先換票

鳳凰緊接海鷗生成並非巧合！鄭明典：後面還有一個低氣壓

鳳凰颱風逼近台灣！11縣市暴風侵襲機率破80% 東部、北北基開始降雨