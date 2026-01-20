台中「綠空廊道」遭質疑僅觀光功能 忽略沿線居民通學通勤需求

中市綠空廊道自行車道21公里，市議員陳雅惠表示不應只有觀光功能，也應有通勤功能。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市「綠空廊道」2025年3月整條完工，市議員陳雅惠表示，市府將此綠空廊道只當作觀光自行車道，忽略了通勤的需求，在許多路口或橋梁就中斷，安全穿越設計不足，實用性大打折扣，要求市府補齊斷點、提升安全設計，讓綠色廊道同時兼具觀光及通勤功能，讓中市成為真正綠色運具的城市。

台中市政府表示，對於自行車道路網斷點與大型路口銜接，將執行「台中市自行車道整體規劃」順接缝合，並結合「人本交通改善計畫」，縮短路口穿越距離，增加人行道空間，改善步行空間的連續性，以確保居民通勤與上下學的安全與便利，提升綠廊的日常實用性。

市議員陳雅惠表示，台中市的東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神自行車道等自行車路線被視為亮點，但因為這些路線多是從舊鐵道改建而成的觀光休閒自行車道，功能偏向觀光休憩，騎乘也多半是遊客較多。

陳雅惠指出，去年完工的綠空廊道自行車道，是從南區大慶站一直串聯到豐原站，從南區、中區、東區、北屯、潭子、豐原6個行政區，總長21.7公里，因為橫跨原台中縣市區，途經學校及公司行號，因此很多上班族及學生都會騎自行車通勤，但市府在興建初期，僅將此視為觀光自行車道，忽略同時也是市民日常通勤與生活動線，許多路段在與大型道路交會時設計不足，遇到車流量大的十字路口或橋梁就中斷，安全穿越設計不足，實用性大打折扣。

陳雅惠強調，市府應儘速建置具有通勤功能綠空廊道路網，且分年期程與行政區推動順位，並優先補齊斷點、提升安全設計，成一條可用的綠色交通動線。

市議員陳雅惠認為，綠空廊道有多處在路口就斷點，沒有引導，非常危險。(記者蘇金鳳攝)

