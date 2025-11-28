台中 美容店罰不怕 市府登門貼警告

台中豐原廟東的怡豫公司屢傳美容消費爭議，經衛生局裁罰仍未改善，台中市法制局消保官28日到店家張貼警訊告示，此為《台中市消費者保護自治條例》修正後首例。據統計，該業者申訴案件共計38案，其中5案為身障者，20歲以下占26％，1名20歲申訴者更1次消費高達20多萬，令人咋舌。

怡豫公司自民國112年下半年與資融公司合作，因屢次違反《消保法》第18條及《台中市消費者保護自治條例》第5條規定，台中市於113年修正公布《台中市消費者保護自治條例》，首創政府機關可前往業者營業場址張貼消費警訊告示之機制。

廣告 廣告

法制局長李善植表示，新法上路後，怡豫公司違規情節及消費申訴案件顯著增加，市府消保官及衛生局等單位昨前往該營業場所張貼消費警訊告示。李善植指出，要管理無卡分期放款的資融公司，只能由中央統一修法納管，最好是訂定專法。

消保官吳冠民說明，怡豫公司常以貼貼紙、填問卷為由將消費者引導進入店面內再推銷商品，卻未依《消保法》規定清楚書面告知該行銷方式為訪問交易，消費者得於7日內行使無條件解除權。經衛生局命限期改善仍未改善，於113年11月、114年6月裁罰在案。

但怡豫公司罰不怕，市府統計，新法上路後，市府受理申訴案件共38案，領有身障手冊消費者計5件，其中赫見有中度身障者（腦部受損及行動不便）；另20歲以下計10件，占申訴案件26％，有1名20歲申訴者更1次消費高達20多萬。

法制局指出，此為全國張貼首例，業者即日起至12月27日不得撕毀、移置、遮蔽或有其他類此行為致一般人無法辨識該公告之行為，若有上述行為，將依《台中市消費者保護自治條例》第32條處以3萬至10萬元罰鍰，希望能提醒消費者慎選店家，謹慎消費。

法制局強調，怡豫公司主要因與「第一國際資融公司」合作獲得金流，使業者可透過無卡分期獲大額消費金額，呼籲第一國際資融公司慎選合作業者，善盡企業社會責任。