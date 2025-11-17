台中「芬普尼毒蛋」35家下游店家曝！早餐店12家淪重災區

臺中市食安處11月10日到「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場雞蛋，檢出芬普尼含量 0.05 ppm。台中市府提供



彰化文雅畜牧場爆發「芬普尼」毒蛋風波，日前遭彰化縣政府祭出移動管制，在未取得解除移動管制證明前，竟仍出貨給台中市龍忠蛋品行，這批4萬顆雞蛋不僅再被驗出「芬普尼」，且已賣出3.4萬顆蛋到台中市海線5個行政區共35家店家。台中市政府衛生局今（17日）公布毒蛋流向店家，包括知名行旅、雞蛋糕，其中早餐店合計12家佔將近3分之1，淪為重災區。

文雅畜牧場繼爆發毒蛋風波後，又在未獲縣府解除管制證明時將蛋品出貨給台中龍忠蛋行，引發偷賣蛋爭議。對此，彰化縣政府公布文雅畜牧場芬普尼事件時間軸，5日確認問題蛋品來自文雅畜牧場，6日採取移動管制，7日食藥署複檢未檢出芬普尼，8日依動物用藥品管理法規定解除管制。

不過，文雅並未取得解除移動管制證明書文件，於9日出貨給台中龍忠蛋行，台中市食安處10日在梧棲區查獲龍忠進貨的200藍共4000台斤雞蛋，後續檢出芬普尼代謝物0.05ppm，與殘留容許量0.01ppm不符。對此，彰縣府強調，畜主後續交由檢調釐清責任，封存25萬顆雞蛋將銷毀，並檢討解除移動管制行政程序是否有疏失。

台中市衛生局今公布龍忠蛋行售出文雅畜牧場雞蛋的35家業者名單，其中梧棲區有15家、大肚區有3家、龍井區有10家、沙鹿區有4家、清水區有3家，包括知名旅宿「梧棲行旅」、一等香麺館、1997雞蛋糕等，其中早餐店合計12家佔將近3分之1。

衛生局長曾梓展指出，台中於11月7日接獲跨縣市通報，就開始進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收，11月10日食安處派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，當場已要求下架並進行抽驗，後續將檢具相關事證提供彰化縣政府移請彰化地檢署併案偵辦。

台中市衛生局公布龍忠蛋行售出文雅畜牧場雞蛋的35家業者名單如下：

1.鴨檳榔（梧棲區）

2.梧棲行旅（梧棲區）

3.好陽光早午餐（梧棲區）

4.永和豆漿（梧棲區）

5.大眾（梧棲區）

6.1997雞蛋糕（大肚區）

7.龍津珠早餐（田中溝店）（龍井區）

8.古早味早餐店（阿美早點）（龍井區）

9.榮珍食品行（龍井區）

10.暉吟雜貨店（工業路琴）（龍井區）

11.沐軒烘焙坊（龍井區）

12.蕭早午餐店（龍井區）

13.來來麵館（龍井區）

14.富麗早餐店（梧棲區）

15.拉亞漢堡（梧棲區）

16.來來燒臘（梧棲區）

17.半月燒早餐（梧棲區）

18.慢食光早午餐（梧棲區）

19.弘爺中正店（梧棲區）

20.一等香麺館（梧棲區）

21.攤車蘇小姐(原料) （梧棲區）

22.路口控肉飯（大肚區）

23.追分小吃（大肚區）

24.弘爺漢漢堡皇得店（沙鹿區）

25.弘爺漢堡沙皇店（沙鹿區）

26.鼎峰湯包（沙鹿區）

27.12號牛肉麵（龍井區）

28.知味小吃（龍井區）

29.馬蔥餅清水民族店（清水區）

30.明仁二代目章魚燒-梧棲店（梧棲區）

31.清水阿娟（清水區）

32.熟麵客食堂（梧棲區）

33.馬上發便利商店（清水區）

34.北勢二街（沙鹿區）

35.阿缘（個人賣家）（龍井區）

台中市衛生局今（11/17）公布龍忠蛋行11月9日向文雅畜牧場進貨之芬普尼問題蛋品35家下游名單。台中市衛生局提供

