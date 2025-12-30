台中、苗栗高山山難２人死 黑鷹趁天晴出動載回遺體

雪山西稜接連發生兩起不幸山難，造成兩人死亡，空勤總隊和台中消防搜救人員昨日將林姓領隊遺體載運下山。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市和苗栗高山最近陸續發生二件山難二人死亡，空勤總隊把握三十日天氣好轉的黃金空檔，出動黑鷹直升機分別載運林姓領隊及田姓男子遺體下山，交由警方及家屬處理後續。

昨日清晨六時三十分，台中市消防局和平、谷關分隊共四名搜救隊員搭乘空勤直升機挺進海拔超過三千公尺雪地。搜救隊員在濕滑鬆軟的雪地中，克服體力極限，搬運田男遺體到起降點。直升機約在中午將遺體運抵東勢河濱公園，交由警方處理。

空勤直升機完成第一階段任務後，隨即轉往苗栗匹匹達山域吊掛林姓領隊遺體。這起事故是林姓男子二十六日下午失溫而沒有生命跡象，其餘四名隊友因糧食已經用罄，留在山上恐全軍覆沒，被迫留下林男遺體先行下撤。空勤與苗栗縣消防員通力合作，讓這名在寒風中等待多日的林姓山友，終於踏上回家的路。