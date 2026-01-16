台中「蒙面黑衣男」闖工地 5小時疑竊10綑電線

建案工地旁，男子一身黑外套，還以頭套蒙面，行跡相當可疑。（圖／Threads@liao_0621授權提供）





台中后里區一處建案工地遭小偷！竊賊偷走10幾綑電線跟工程餘料，損失大約3萬塊，工班發現，一名蒙面黑衣男在9號下午疑似進到工地，而且待了長達5個小時，懷疑就是他偷走工地電線。

建案工地旁，一名男子一身黑外套，還以頭套蒙面，準備進入工地時，頻頻回頭張望，行跡相當可疑，再一次拍到他，已經是晚上10點，然後工地的電線就這樣不翼而飛。

水電包商廖先生：「發現我鐵箱的電線，剩不到三卷三卷還五卷這樣，然後我旁邊的一些廢料，都被拿走了，其他工班說，有疑似看到人搬走這樣。」

廣告 廣告

失竊的地點是在台中后里區一處建案工地，12號工班發現之前載過來的電線通通消失不見，懷疑有竊賊闖進工地，後來調閱旁邊店家監視器，發現在1月9號下午5點10分，已經是下班時間，這名蒙面黑衣男鬼鬼祟祟提著一袋東西進入，直到晚上10點10分左右才又離開，在工地裡面整整待了五個小時，工地的10幾綑電線，工程餘料跟一個藍芽喇叭都不見，財損大約3萬塊。

水電包商廖先生：「因為他的穿搭跟身形，就是滿像我們這邊，叫來的粗工這樣，（是之前來這邊幫忙的），對對對，本來那天安排的進度，都要跟著延後，因為我叫線要時間，不可能我現在叫立馬就來，可能要一天兩天這樣。」

水電包商12號要施工時，發現線材都不見，但因為工地裡面沒有監視器，沒有實際證據無法報警，只有發現這名詭異黑衣男，懷疑他對工地熟門熟路。

水電包商廖先生：「我想說應該是要臨近過年了，所以有些人可能想要一些，年終獎金之類的，應該有進行場勘過啦，稍微場勘過。」

這處工地，工人都是從正門進出，下班後用電子門鎖來防盜，而這名黑衣男抓準作息時間，挑選工人下班後進入工地，而且側邊沒有設置門鎖，直接可以進到工地內，似乎都對這個工地相當熟悉，現在電線被偷光，還要重新叫料損失一筆，他們也打算封起側邊缺口，防止再被有心人士闖入行竊。

在 Threads 查看

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

趁好價狂偷！彰化芭樂農連3月遭竊 損失破萬

冷吱吱民眾沒熱水洗！冷氣團襲來 賊偷6戶熱水器

時間管理大師？小偷吊掛偷漁船 躲海巡塗銷船名

