台中"藍姐弟之爭"僵持 傳黨中央3月底前"全民調"

中部中心／黃毓倫、林進龍、游宏裕 台中報導

國民黨下屆台中市長提名，持續上演姊弟之爭，立委黃健豪透露，如果協調不成，黨中央可能會在三月底前，以全民調方式，決定人選。民進黨台中市長參選人何欣純說，這場選舉應該是政見之爭，而不是姊弟之爭，這樣的政治大戲。呼籲有意參選的江啟臣以及楊瓊瓔，爭來爭去之前，先考量市民利益。

立法院長江啟臣，上午七點多來到豐原圓環東路早市，發放春聯，跟民眾拜早年，緊接著，馬不停蹄，轉場趕去西屯參加福德祠尾牙。

江啟臣積極備戰，爭取提名參選台中市長，另一頭，黨內競爭對手楊瓊瓔，也是起了大早，到潭子拜土地公，積極拉攏地方有力人士。江啟臣與楊瓊瓔，姊弟之爭，僵持不下，台中市長盧秀燕建議提名不要超過2月19日，雙方現在都還在等黨中央安排二次協調。





江啟臣大清早到豐原早市，發放春聯。（圖／民視新聞）









立法院副院長江啟臣：「我尊重黨中央的提名協議內容，所以我也簽署同意，也回傳給黨中央了。」

立委（國）楊瓊瓔：「我一定會簽（提名協議），而且尊重黨中央的一個，程序跟制度，那至於內容如何呢，我們就靜待黨中央，更明確的一個說明。」

被視為盧秀燕子弟兵的立委黃健豪透露，如果再協調不成，黨中央可能在三月底前，以全民調方式決定人選。





楊瓊瓔一早也去拜土地公，尋求地方人士支持。（圖／民視新聞）









立委（國）楊瓊瓔：「我沒有聽說（全民調），因為我們現在我就說了，我們有一個大致的方向，現在就靜待黨中央，將這個方式程序時間，來告知給大家。」

台中市長參選人（民）何欣純：「在這場選舉裡面，應該是理念之爭、政見之爭，而不是所謂的姊弟之爭，這樣子的政治大戲，台中市需要一個，開大門走大路的市長，需要把台中市民的利益，放在最優先位置的市長，而不是為了黨內利益，或者為了自身利益，而在那裡爭來爭去。」

民進黨陣營，早早底定由何欣純出戰，對於對手陣營紛爭，何欣純一向是三緘其口，首度打破沉默，呼籲江啟臣與楊瓊瓔，別再上演姊弟之爭這齣大戲了，想想市民利益吧！





