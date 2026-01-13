台中 藍姐弟爭提名 白拋柯文哲震撼彈

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」陷僵局，黨中央16日將安排江啟臣、楊瓊瓔協商。藍營「母雞」遲未敲定，藍白基層焦慮逐漸發酵，民眾黨台中市黨部主委陳清龍13日拋出震撼彈說，「市黨部若建請柯文哲到台中，那國民黨就麻煩了！」提醒藍營不要忽略「白營徵召」變數，勿拖到1月底甚至農曆年前都未定案。

陳清龍昨受訪指出，民眾黨台中市黨部目前雖沒有適合的市長人選，但不代表民眾黨就沒有人選，表示不排除徵召。陳清龍更拋出震撼彈說，藍營至今遲未敲定戰將，「市黨部若建請柯文哲到台中，那國民黨就麻煩了！」他表示，民眾黨的選舉辦法有徵召選項，國民黨應該要了解「白營徵召」變數，不要拖到1月底、甚至農曆年前都不定案。他強調，台中不像宜蘭、新北及嘉義市有藍白整合情形，國民黨宜盡速確認台中市長提名人選，未來若進入藍白合階段，白營才能進一步協助。

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣近期都把重點放在陸戰。楊瓊瓔13日上午到西區向上市場拜票，她喊話「楊瓊瓔拜託，我們女力接棒。」支持者見到楊也大喊「楊瓊瓔我愛你，楊瓊瓔加油。」

江啟臣昨在臉書分享受邀到金門拍攝海龍蛙兵特輯，其團隊預告，14日上午將到烏日區烏日第一公有零售市場，下午到大里區內新黃昏市場發送春聯。

民進黨提名台中市長參選人、立委何欣純除以文宣和市民互動、與黨籍市議員合辦座談會分享市政建設藍圖，16日賴清德總統出席「台中百工百業博覽會」時，將與何欣純同台為選情加溫。