台中「藍色公路」華南路延伸段通車 紓解大肚遊園路壅塞

台中市建設局斥資13.26億元，打造大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，並於31日舉行通車典禮，盼能舒緩大肚區遊園路及中台路口長年壅塞問題。（圖／台中市建設局）

為舒緩大肚區遊園路及中台路口長年壅塞問題，台中市建設局斥資13.26億元打造大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，並於31日舉行通車典禮。台中市副祕書長林育鴻表示，藍色公路完工後，不僅能改善在地交通壅塞情形，也強化大肚與南屯區間的交通路網，且其宛如藍色項鍊延長串起大肚山脈的道路，將有望成為觀光拍照夜間地標，提升整體形象與旅遊吸引力。

林育鴻說，華南路延伸工程完工後，將暢通南屯與大肚間交通，紓解遊園路及中台路口長年壅塞問題，市府也秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的施政理念，並強調在人力與物價持續上漲的時代，「現在不做，以後會後悔」此次工程自遊園路延伸至向上路，是地方期待已久的重要建設。

建設局長陳大田表示，華南路延伸工程位於山坡地範圍，橫跨大肚及南屯區，歷經環境影響評估、水土保持計畫審查及都市計畫變更等程序後，市府自籌13.26億元推動工程，開闢計畫則分為2期執行，施工第二標於今年8月完工，陸續執行驗收等作業，並於今日通車。

建設局說明，延伸工程全長約1864公尺，寬度20公尺，為雙向雙車道，周邊設置LED藍色路燈節約能源，道路兩側設有3公尺寬實體人行道，其中留設1公尺寬設施植栽帶，保留現地大肚山原生樹種，像是小梗黃肉楠等，另於道路下方則設有4座滯洪箱涵，共提供5764.53立方公尺滯洪量。

針對鄰近有石虎、白鼻心、穿山甲等野生動物出沒，建設局說明，為保障野生動物通行安全，工程內設置防護誘導網及生態廊道，以維護當地生態多樣性；另於在交通配置上，特別於向上路增設近100公尺左轉車道及機車左轉專用道，免除待轉可直接通行，提升行車效率與安全性。

