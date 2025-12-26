台中 虛幣糾紛擄人凌虐 主嫌一審判13年

台中市北區去年11月間爆發震驚社會的拘禁凌虐案，29歲楊元修、23歲彭正宇等10多人，因價值600萬元的泰達幣交易糾紛，強押4名男子至招待所、會館及旅館輪流囚禁，除暴力毆打外，還逼迫被害人互吃排泄物、交互性交，並全程錄影。台中地方法院26日一審判彭男13年、楊男12年8月徒刑，其餘共犯判處2年2月至12年2月不等刑期。

據悉，彭正宇為竹聯幫仁堂成員，去年11月間以600萬元向4名被害人購買虛擬貨幣，交易完成後卻發現幣額消失，懷疑遭「黑吃黑」，遂與楊男及練明翰等10多人擄走4名賣家。

眾人先將被害人押往北區一處私人會館拘禁，以徒手、酒瓶、皮帶等方式痛毆凌虐，並強迫其中2人互吃排泄物、性交、自慰，其餘同夥在旁圍觀拍攝。待會館打烊後，又將人移往汽車旅館持續拘禁、性侵，並逼迫被害人致電家屬籌款贖人。

檢方偵結，認定該集團手段殘忍、泯滅人性，嚴重侵害被害人人身自由與性自主權，其中還有在學學生，造成難以抹滅的身心創傷，依共同犯強制性交並對被害人照相、錄影，以及擄人勒贖、3人以上共同犯私行拘禁等罪嫌提起公訴。

台中地院26日一審宣判，依共同犯強制性交並照相、錄影、擄人勒贖及3人以上共同犯私行拘禁等罪，判彭男13年、楊男12年8月，另名劉姓女共犯因多次移轉被害人並參與勒索、錄影，判11年6月，其餘被告分別判2年2月至12年2月不等刑期，可上訴。