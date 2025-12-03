台中 西濱橋下活化 變身籃球場 議員會勘 明年中可望啟用

台中市議員施志昌3日舉行大安區龜殼里西濱快速道路橋下空間會勘，台中市運動局運動設施科長林坤政表示，建置籃球場經費約400萬元，預計明年中有望完工啟用。（温予菱攝）

力推西濱快速道路、國道橋下閒置空間再利用，台中市議員施志昌3日赴台中市大安區龜殼里西濱快速道路橋下空間會勘，盼將該空間轉為遮雨籃球場，供地方里民使用。對此，台中市運動局運動設施科長林坤政表示，籃球場建置經費約400萬元，已請大安區公所向交通部公路局申請使用許可，正進行工程設計及招標相關作業，預計明年中有望完工啟用。

施志昌昨於大安區龜殼里舉行西濱快速道路橋下空間會勘，公路局中區養護工程分局台中工務段、運動局、大安區公所及在地龜殼里辦公處等單位派員與會。施志昌說，海線地區幅員廣大，但適合全年齡層使用的運動設施相對較少，而西濱橋下空間具有天然遮陽避雨優勢，非常適合設置不受天候影響的運動場地。

施志昌表示，推動活化橋下空間不僅能提升土地利用效率，還是對在地居民公共利益的重大回饋，能真正讓資源回歸民眾的具體行動，因此爭取將此處閒置空間規畫為居民期盼已久的遮雨籃球場。

龜殼里長洪正義則說，里內西濱橋下空間長期遭人占用、違規停車或堆置雜物等，已成為社區髒亂點及治安死角，若能於西濱橋下設置一處遮風避雨的運動設施，不僅能改善遭占用情形，也能滿足里民運動需求，直言自己對籃球場工程充滿期待。

林坤政表示，此次籃球場建置經費約400萬元，工程內容將包含地坪整建、球架設置、標線繪製及周邊環境改善，目前已請大安區公所向交通部公路局申請使用許可，並進入工程設計及招標相關作業。

林坤政也說，籃球場設施可望於明年中完工啟用，屆時將有效活化橋下閒置空間，徹底改善當地違規占用亂象，並為龜殼里與鄰近地區居民提供一處嶄新、優質的運動休憩環境。