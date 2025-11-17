台中 解禁10天 豬隻拍賣價像大怒神

全台豬肉禁令自7日凌晨解除，台中大安肉品市場截至17日共舉行9場豬隻拍賣會，每公斤平均總價從83.57元至111.4元不等，甚至出現總均價僅相隔1場拍賣會下跌10.75元或飆升9.75元情形。大安肉品市場總務課長陳巧婷解釋，顧客同時會參考附近縣市肉品市場價格，若他場較便宜自然會選購他場，進而連帶影響大安場價格。

畜牧行情資訊網統計，大安肉品市場7至17日共9場拍賣會，總均價依序為98.34元、111.4元、100.65元、91.2元、95.85元、89.78元、83.57元、93.32元及87.22元，成交1萬8652頭，155公斤以上豬隻有342頭。

相較去年同期9場拍賣會，總均價自94.4元至96.74元不等，總成交數1萬5372頭，今年價格明顯受豬隻禁令影響大幅波動，總均價甚至宛如「大怒神」，僅相隔1場拍賣會竟出現下跌10.75元或飆升9.75元現象。

陳巧婷說，顧客不一定只買大安肉品市場豬隻，還會參考鄰近肉品市場，當其他肉品市場價格下降時，就可能選擇購買他場肉品，影響大安場價格被拉下來。

陳巧婷說明，除14日開出均價83.57元為受其他地區影響、價格較異常之外，其他天以中部價格行情而言均屬正常，場內交易正逐漸從非洲豬瘟的影響中恢復，超重豬隻也慢慢被消耗掉，相關價格影響會愈來愈低。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰說，因非洲豬瘟導致15天不出豬，目前全台累積30、40萬頭豬隻排著出售，較重豬隻自然會影響價格，價格出現波動是正常的。