台中「試吃姐」硬闖肉圓店 怒丟筷砸懷孕闆娘
曾鬧遍台中各大百貨的試吃姐又出事了！今（4）日早上10點左右，她闖入大里的肉圓店，因為還沒營業，老闆娘出聲提醒。試吃姐不滿，拿了一整把筷子就朝懷孕的老闆娘身上丟。老闆氣得將畫面PO網，結果釣出一堆受害店家留言。試吃姐留著波浪長髮，穿風衣搭洋裝、打扮時髦，卻常跑到附近店家討愛心餐，還指名要吃最貴的。晚上睡超商、怒罵店員，還有人看過她曾跑到東區的購物商場攻擊人，脫序行為一大堆。
早上9點多，店家正在備料，一名女子直接走到櫃檯轉了一圈，伸手抓了一把筷子。肉圓店老闆娘vs.女子：「你拿一支就好了，太多支了。」
女子完全不管老闆娘的勸阻，就要走出店外，老闆看到馬上出言制止。肉圓店老闆vs.女子：「小姐，拿一支就好了，欸，你怎麼這樣用丟的。」
女子爆氣，把手上的筷子全部丟向懷孕的老闆娘。肉圓店老闆：「她是常徘徊在附近，然後有時候會跟我們索取愛心餐，前幾次都會正常提供給她，但是今天剛好在備料，什麼都沒有，她還跟我們索取。她就拿我們的筷子，拿類似愛心卡，我不確定那是發的還是手寫的，她就這樣跟我說，但我們前幾次也會先提供給她。」
肉圓店老闆娘：「因為她本來就沒有詢問說『可不可以拿筷子』，那如果萬一上面有熱湯的話，被丟到的會是我。」
事發在今日上午，台中大里的一間肉圓店，女子趁店家備料時拿了一大堆筷子，被制止還暴怒。
老闆將監視器PO網，果真一堆人看過這名女子，因為都穿著長版大衣、打扮時髦，卻到處跟店家要愛心餐，結果5分鐘後又拿回去還給店家，說是菜色不喜歡。如果店家不給她，還詛咒店家生意不好，要不然就是直接點最貴的，還要求要配滷菜和湯。
附近店家：「整天都在這邊亂晃，昨天還有來，有時候會包給她，沒有的話就跟她說沒有這樣。菜單的背面用手寫，就會寫說『可以給她愛心餐嗎』，她會把我的菜單全部拿去賣回收。」
而這名女子最常出沒的地點，就是大里愛心路上的便利商店，甚至還會罵人。附近民眾：「還會罵人，不知道罵店員在罵什麼，每天來都會看到。」
還有眼尖網友認出，女子曾跑到東區的購物商場，提著一個紙袋自言自語，還拿東西攻擊別人，造成許多人的困擾。大家看到她都只能遠離，就怕一個不小心惹怒她，自己會遭殃，只希望她不要再出現。
