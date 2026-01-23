台中 議員選戰 綠加碼提名盼再搶4席

台中市議會不含原住民選區共計62席，民進黨將提名32席，盼再搶下2至4席，可望增至26至28席。（陳淑娥攝）

台中市議會不含原住民選區共計62席，民進黨本屆24席，下屆將提名32席，2月4日至10日參選登記，盼再搶下2至4席，可望增至26至28席。國民黨預計農曆年後、2月底陸續進行2波提名；民眾黨目前已提名4個選區，競爭較激烈的北屯區下周截止登記。

民進黨本屆握有24席，為突破現有席次，下屆將提名32席，其中，第一選區（大甲、大安、外埔）、第二選區（沙鹿、清水、梧棲）、第四選區（后里、豐原）、第五選區（潭子、大雅、神岡）、第七選區（南屯）、第八選區（北屯）、第九選區（北區）、第十一選區（東、南區）8個選區較現有席次增加1席提名。

民進黨目前2個選區競爭激烈，第四選區除現任謝志忠外，農會系統的蔡怡萱備戰已久，外傳正國會廖芝晏不排除捲土重來；另第五選區除現任周永鴻、蕭隆澤外，前議員許水彬兒媳林鈺梅及現任里長陳映辰也表態。

民進黨市黨部主委許木桂指出，2月4日至10日將進行參選登記，為期7天，若超額競選經協調不成，則進入初選，市黨部評估下屆有增加2至4席的空間，盼再攻下席次壯大影響力。

相較於綠營提早啟動選戰，國民黨除市長提名陷膠著外，市議員提名席次仍未公布。市黨部主委蘇柏興表示，市長提名由黨中央定奪，市議員提名則由市黨部進行，預計農曆年後成立台中市提名小組委員會，2月底開放第一波參選登記後，經評估有空間的選區，會開放第二波參選登記，力守正、副議長的位子。

民眾黨市黨部主委陳清龍指出，前兩波參選登記已確認第四選區提名他的妻子連小華、第十三選區（大里、霧峰）為現任市議員江和樹及第六選區（西屯）的劉芩妤、第十二選區（太平）的許書豪，另第三波（北屯區）22日已開放參選登記，浮出檯面有前台中市研考會主委吳皇昇、中央委員許瑞宏及江和樹辦公室主任邱于珊3人，目前尚未有人登記，28日截止。