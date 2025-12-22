台中 議員12、13選區激戰 熟面孔對決

台中市議員第12選區（太平）應選4席，目前藍綠各占2席，國民黨評估下屆有機會搶下3席，企圖擴大版圖；綠營則採取穩守策略，力拚保住現有2席。第13選區（大里、霧峰）本屆呈現14搶6激烈局面，明年除現任6位議員爭取連任，前市議員張滄沂等多名熟面孔也有意回鍋，選戰幾乎確定由原班人馬再度交鋒。

太平選區藍綠勢均力敵，藍營現任為黃佳恬、賴義鍠；綠營則是張玉嬿、蔡耀頡。國民黨評估票源後，研判有機會多搶1席，推出黨部副主委張書華參選。不過，若最後僅提名2席，張書華恐得與黃、賴進行黨內初選，內耗風險不小，也可能讓對手坐收漁利。

民進黨在太平則選擇穩健防守，確定提名2席，全力力挺蔡耀頡、張玉嬿。已獲提名參選市長的立委何欣純，長期深耕大里、太平一帶，將與黨籍議員互相拉抬，穩住基本盤。民眾黨方面，也確定提名市議員江和樹的執行長許書豪參選，為戰局增添變數。

第13選區同樣戰況激烈，國民黨本屆提名3席，林碧秀、蘇柏興順利連任，下屆將再拚一回；轉戰議員失利的前立仁里長、現任民政局專員鄭伯其，近期動作頻頻，也有意再爭取提名。

民眾黨現任議員江和樹長期積極經營網路社群，深獲年輕族群肯定，本屆從里長成功轉換跑道，已獲黨內提名力拚連任。兼任國民黨台中市黨部主委的蘇柏興表示，黨中央提名辦法尚待公布，首波將以現任優先，並視藍白合情勢，研擬N+1或N+白策略，避免票源分散。

民進黨在大里、霧峰仍占優勢，現任議員李天生、林德宇、張芬郁將全力守住票倉，暫未見新人表態。無黨籍前議員張滄沂上屆成為落選頭，預料將捲土重來；本屆落敗的前親民黨議員段緯宇之子段中仁、時代力量鄒明諺也被點名可能再戰。各陣營評估，第13選區下屆選情勢必火熱，幾乎確定再度上演熟面孔對決。