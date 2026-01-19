台中 議會民進黨團交接 何欣純倡發現金

民進黨台中市議會黨團19日舉行新舊任幹部交接典禮，現任台中市長盧秀燕（右）與民進黨提名的下屆市長參選人、立委何欣純（左）應邀出席，兩人互動備受關注。（馮惠宜攝）

民進黨台中市議會黨團19日舉行新舊任幹部交接典禮，由市議員王立任卸任總召，交棒給新任總召周永鴻。台中市長盧秀燕率領市府局處首長出席，民進黨提名的下屆市長參選人、立委何欣純受邀觀禮，何致詞時也當著盧的面直言未來若她當市長，將推動「城市紅利全民共享」，更喊出「未來希望由我來發現金」。

新任總召周永鴻致詞時表示，19日適逢「全國服務日」，他以此自勉，強調黨團服務將「不分任何黨派」，只要市民有需求都會全力以赴。周永鴻更將議會監督比喻為公司的「獨立董事」，強調民進黨團未來一年將站在監督立場，提可行方案與市府合作。

盧秀燕致詞時先肯定王立任過去1年「有戰力又圓融」的領導，成功協調黨團意見並監督市政。對於周永鴻，盧秀燕也讚許其質詢有理且具同理心。針對周永鴻提到「不分黨派服務」，盧秀燕大方呼應，強調市府也會採納好的建言，並感性表示，台中的改革與進步，民進黨團功不可沒，許多福利與建設其實都來自議員們的督促，功勞屬於議會與大家。

何欣純致詞時對接任的周永鴻寄予厚望，稱讚其頭腦清晰、具備獨到的政治評論分析能力。話鋒一轉，何欣純直對台下的盧秀燕及市府團隊喊話，強調監督「絕不放水」，甚至自信表示「以後我當市長，對我的監督也不要放水，全力監督。」她強調，好的政策會延續，不夠好的則會設法改善，目標是以「嶄新的市政治理模式」開創大台中新局。

何欣純也對紛擾已久的普發現金提出主張，她強調「城市紅利、全民共享」，並舉前總統蔡英文、賴清德總統發放現金為例，認為台中的經濟成果也應讓市民「有感」。何欣純看著台下的盧秀燕說，先謝謝盧市長推動市政發展，但她更堅持城市行銷不能只靠宣傳廣告，必須腳踏實地，也直言「未來希望由我來發現金」。