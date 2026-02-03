台中「豐康牧場」爆禽流感 雲姓業者涉偷埋1150隻斃死雞遭羈押禁見

台中市豐康牧場雞隻確診禽流感，1/29雞隻遭全面撲殺。台中市政府提供



台中市豐原區「豐康牧場」日前爆發高病原性禽流感，業者被查出不即時通報疫情，私自將大量斃死雞運往苗栗掩埋，檢方近日搜索養雞場及業者住所，雲姓業者昨晚遭檢方依違反《廢棄物清理法》向法院聲押禁見，今天（3日）凌晨獲准，顏姓地主以20萬元交保並限制住居。

豐康牧場雞隻今年1/10出現禽流感症狀，1/10至26爆發雞隻大量死亡，雲姓業者卻涉嫌隱匿疫情，且將部分死雞私埋家中及運往苗栗縣丟棄、掩埋。整起事件1/26曝光後，台中市政府1/29撲殺完1726隻雞，並證實業者自述1773隻死雞，有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗縣後龍鎮顏姓地主的土地。

台中地檢署近日搜索豐康牧場及雲姓業者住所，約談雲姓業者、陳姓與李姓員工，及顏姓地主到案說明。檢方昨晚複訊後認定，雲姓業者涉犯《廢棄物清理法》棄置有害事業廢棄物導致污染環境，與《刑法》詐欺取財等罪嫌重大，而顏姓地主涉犯《廢棄物清理法》提供土地回填堆置廢棄物等罪嫌重大，向法院聲請羈押業者等2人，其餘員工諭知交保。

台中地院今凌晨裁准雲姓業者羈押禁見，顏姓地主則以20萬元交保並限制住居。

