台中「超佛心醫院」！豪發年終5.2個月＋2萬紅包

春節進入倒數階段，各大企業陸續公布年終獎金。除了科技業與金融業外，今年醫療體系的優渥福利也掀起熱議。日前長庚醫療體系宣布核發 2025 年度年終獎金 5.2 個月，並加發 2 萬元紅包。隸屬於該體系的台中大里仁愛醫院也同步跟進，預計發出總額逾 52.4 億元，全台超過 2 萬名員工受惠。

長庚醫療體系發放年終5.2個月再加2萬元紅包，台中大里仁愛醫院也同步跟進。（圖／翻攝自Google Maps）

長庚體系豪撒 52 億 主委：感謝同仁在嚴峻環境中堅守



隸屬於長庚醫療體系的台中市大里仁愛醫院今年同樣與長榮長庚醫院發放年終5.2個月再加2萬元紅包，超過2萬名員工同步入帳，總金額逾52.4億元；長庚醫療財團法人主委程文俊表示，長庚醫院在2025年，仍面臨整體醫療環境嚴峻的挑戰；但在此艱困情勢下，幸賴全體同仁秉持專業精神，堅守崗位、通力合作，致力提升優質病人服務，努力達成經營目標。而董事長王瑞慧為肯定全體同仁的付出與貢獻、並放眼整體營運與醫院永續發展需求，核發此次年終獎金與紅包，以感謝同仁辛勞付出，期盼未來持續攜手精進，共同守護全民健康。

台中多數醫院年終獎金多落在 1 至 1.5 個月，振興醫院連續第 3 年核發高達 6 個月成焦點。（示意圖／民視新聞資料照）





薪資結構優化 台中多數醫院今年的年終獎金多落在全薪 1 至 1.5 個月





根據《TVBS 新聞網》的報導，台中多數醫院今年的年終獎金多落在全薪 1 至 1.5 個月，或以本薪 2 個月為準，各家醫學中心的行情也隨著春節臨近陸續曝光。新光醫院此次發放約 3 至 3.75 個月的年終獎金，總額突破 2.8 億元，並從今年起實施每人每月定額加薪 1,800 元的制度，若計入各項獎金，白班護理人員的平均薪資預計可達 65,100 元。馬偕醫院則在去年底先行發放聖誕禮金與特別獎勵金，今年更進一步全面調薪 3.5%，寫下連續 3 年調薪且累計幅度達 10.6% 的紀錄。在公立醫院體系方面，台大醫院與台北榮總等院所的年終獎金則維持比照公職人員標準，固定核發 1.5 個月的本薪，並依據個人考績另外發放相關獎金。而振興醫院的表現同樣亮眼，不僅連續第 3 年核發高達 6 個月的年終獎金並普發 2 萬元紅包，更宣布在今（2026）年針對全體員工加薪 5%，優渥的福利條件使其在醫界中成為另類的討論焦點。

