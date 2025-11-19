台中「超巨蛋」採民間自提BOT 外觀模擬圖曝光

《圖說》市議員張廖乃綸、陳政顯等人關心超巨蛋推動進度，並亮出貝殼形外觀設計圖。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市議會 19日進行定期會市政總質詢，市議員張廖乃綸、陳政顯關心超巨蛋的規劃期程，市長盧秀燕表示，市府計畫採取民間自提BOT模式興建，並加速審查可行性報告，盼於明年秋季前完成最優投資人甄審程序並簽訂建設契約，打造台灣第二座、同時具備國際水準與地標性的世界級超巨蛋。不只是體育或演唱會場館，更將結合購物、餐飲、旅館與娛樂，帶動台中整體經濟。

張廖乃綸、陳政顯議員表示，已有民間企業表達希望透過公私合作模式來建設超巨蛋。這不僅是體育與娛樂場館，更是多元功能複合式商業營運，包含購物、餐飲、旅館、娛樂等，將提升台中市及中部地區的經濟產業。此外，期望超巨蛋的設計融入科技感和現代美學，並成為吸引國際觀光的地標性建築，進一步帶動城市的觀光與經濟發展。

盧秀燕表示，台中市政府目前的財政狀況並未能完全負擔建設費用，但透過民間投資，超巨蛋有望以公私合營的方式推動。市府已選定水湳經貿園區作為建設地點，目前正在進行可行性報告的審查，並將辦理公聽會完成可行性後，依促參程序預計於明年初公開徵求投資計畫書。

盧秀燕指出，台中超巨蛋的建設預計將需要四至五百億的民間投資，且必須符合相關法律規定，公告徵求投資計畫書的過程將持續三個月。透過中央的促參法規，將採取民間自提BOT模式來吸引民間投資，相信超巨蛋可以順利興建。市府希望在明年秋季前完成所有程序並與最優申請人簽訂契約。

至於大眾關心超巨蛋外型？議員爆料外觀又像貝殼、又像葉子，非常具備科技感。市長盧秀燕回應，市府的確要求不能只是功能性場館，必須兼具建築美感，成為世界級的標誌性建築，因此第一階段的提案的確不是傳統的蛋型。